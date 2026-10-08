Netflix ha anunciado una nueva serie derivada de Los Bridgerton centrada en una joven Lady Violet y su historia de amor con el vizconde Edmund Bridgerton. La producción será una precuela que ampliará el universo de la popular ficción.

Lee tambien: Aquel, la serie de Raphael en Netflix, se estrena el 9 de octubre

El universo de Los Bridgerton continuará creciendo con una nueva producción centrada en uno de sus personajes más importantes. Netflix ha anunciado un spin-off en formato de precuela que tendrá como protagonista a una joven Lady Violet y su romance con quien acabaría convirtiéndose en su marido, el vizconde Edmund Bridgerton.

PUBLICIDAD

La nueva serie será una ficción limitada que permitirá conocer una etapa de la vida de la matriarca de la familia que hasta ahora solo se había mostrado de forma parcial a través de sus hijos y de algunos momentos de la serie principal.

Lee tambien: Estrenos en streaming para el fin de semana: 25 de septiembre de 2026 en Netflix, Disney Plus, Movistar Plus+, Max y Prime Video

La producción volverá a contar con Shonda Rhimes, una de las principales responsables del desarrollo del universo de Los Bridgerton en Netflix. La plataforma ya amplió anteriormente este mundo con La reina Carlota, una precuela centrada en los años de juventud de la monarca.

Todavía no se ha anunciado quién interpretará a la versión joven de Violet, personaje al que Ruth Gemmell ha dado vida en las cuatro primeras temporadas de Los Bridgerton.

La historia se centrará en los primeros años de la futura vizcondesa y en la relación sentimental que mantuvo con Edmund Bridgerton antes de formar la familia que los espectadores conocen en la serie.

Mientras este nuevo proyecto avanza, Netflix continúa trabajando en la quinta temporada de Los Bridgerton, cuyo rodaje ya ha comenzado en Londres.

La nueva entrega estará protagonizada por Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, personaje al que dará vida Masali Baduza. Esta temporada será la primera de la serie en tener una pareja homosexual como eje central de la trama.

Además, Netflix ya ha confirmado una sexta temporada, centrada en Eloise Bridgerton. Con estas nuevas producciones, la plataforma mantiene en expansión una de sus franquicias de ficción más populares.