Se actualizan los precios de las picaduras de pipa en Ceuta y Melilla.

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El Ministerio de Hacienda ha publicado una resolución que establece los nuevos precios de venta al público para determinadas labores de tabaco en las Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla. Esta actualización afecta específicamente a las picaduras de pipa.

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A quién afecta

La medida afecta a los consumidores de tabaco en Ceuta y Melilla, así como a los expendedores de tabaco en estas ciudades autónomas.

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Cuantía

Dozaj Black Bachata (200 g) tendrá un precio de 9,90 euros.

Dozaj Black Bachata (50 g) se venderá a 3,10 euros.

Desde cuándo

La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 10 de octubre de 2026.

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La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 10 de octubre de 2026 (referencia BOE-A-2026-21099).