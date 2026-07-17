El mercado inmobiliario en Ceuta ha entrado en una fase crítica de asfixia financiera para los ciudadanos. Según los últimos datos de los portales de referencia Idealista y Fotocasa, la ciudad autónoma ha registrado máximos históricos tanto en el mercado del alquiler como en el de compraventa, consolidando una tendencia alcista que parece no encontrar techo.

El alquiler se dispara un 9,9% en el último año

Acceder a una vivienda de alquiler en Ceuta se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Durante el mes de junio, el precio medio del metro cuadrado se situó en 14,3 euros al mes, lo que representa una subida interanual del 9,9%.

La aceleración es aún más preocupante si se analiza el corto plazo: en solo un trimestre, los precios se han incrementado un 12,5%, una de las subidas más abruptas de los últimos años.

El impacto en el bolsillo: Alquilar un piso de tamaño medio en la ciudad ya exige un desembolso mensual de entre 850 y 1.000 euros, una cifra que ahoga el presupuesto de gran parte de las familias ceutíes.

¿Por qué no para de subir?

Asfixia de la oferta: La falta de viviendas disponibles en el mercado es el principal motor de esta escalada. La demanda no deja de crecer, pero la oferta está prácticamente paralizada.

La falta de viviendas disponibles en el mercado es el principal motor de esta escalada. La demanda no deja de crecer, pero la oferta está prácticamente paralizada. El «refugio» del alquiler: Los elevados tipos de interés de los últimos años han encarecido notablemente las hipotecas, obligando a muchas familias que deseaban comprar a competir en un mercado de alquiler ya de por sí saturado.

Comprar tampoco es una alternativa viable

Para quienes buscan la estabilidad de una propiedad, el panorama es igual de complejo. El precio medio de venta en Ceuta ha alcanzado su máximo histórico con 2.629 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al año anterior.

Precio medio de la vivienda: Un inmueble tipo en la ciudad ya supera holgadamente los 260.000 euros .

Un inmueble tipo en la ciudad ya supera holgadamente los . La zona centro, prohibitiva: En el corazón de Ceuta, los precios se disparan hasta rozar los 3.078 euros por metro cuadrado.

El factor geográfico: Un mercado sin espacio para crecer

La principal particularidad de Ceuta es física y administrativa: la extrema escasez de suelo urbanizable. Al no poder expandirse y ante la dificultad de levantar nuevas promociones residenciales, la demanda se concentra de forma inevitable en el mercado de segunda mano, manteniendo los precios en niveles récord de manera artificial.

Ceuta en el panorama nacional: En la parte alta de la tabla

Aunque Ceuta se mantiene lejos de los precios de las grandes capitales y los archipiélagos, se posiciona firmemente en la mitad superior de la clasificación nacional, superando con creces la media de múltiples comunidades autónomas.

Comunidad / Región Precio medio (€/m² al mes) Comunidad de Madrid 21,7 € Islas Baleares 20,2 € Cataluña 17,6 € Canarias 15,9 € Ceuta 14,3 € Región de Murcia 9,5 € Castilla-La Mancha 8,7 € Extremadura 7,7 €

Los datos confirman un escenario preocupante: la vivienda en Ceuta ha dejado de ser un derecho accesible para convertirse en un bien de lujo, atrapada en un bucle de alta demanda, nula oferta territorial y precios sin precedentes.