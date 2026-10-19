OMRON Corporation ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir OnLogic, una empresa innovadora en soluciones de edge computing industriales. Esta unión tiene como objetivo mejorar las capacidades en PC industriales y enfrentar aplicaciones que manejan un uso intensivo de datos e inteligencia artificial.

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La integración de OnLogic a OMRON permitirá a ambas compañías ofrecer respuestas más efectivas a las demandas crecientes en el sector de automatización industrial, combinando la experiencia de OMRON en automatización con la tecnología de computación de OnLogic.

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Esta adquisición representa una inversión significativa en el área de Automatización Industrial y refuerza la presencia de OMRON en América y Europa, buscando generar nuevas oportunidades de crecimiento y conexión entre datos de máquina, edge computing y IA.

Junta Tsujinaga, presidente y CEO de OMRON Corporation, afirmó que esta adquisición es un paso importante hacia su visión SF2030, destacando el potencial que tienen las nuevas tecnologías para optimizar la producción y crear valor para los clientes.

Por su parte, Sean Larkin, CEO de OnLogic, expresó que unirse a OMRON les brindará acceso a recursos que acelerarán su evolución mientras mantienen su enfoque centrado en el cliente y cultura empresarial. Se espera que la adquisición se cierre en enero de 2027, tras las autorizaciones regulatorias necesarias.