OMRON ha presentado el variador de velocidad R1 (3G3R1), el miembro más reciente y potente de su familia. Con un rango de potencia que va desde 0,4 kW hasta 630 kW a 400 V, el R1 está diseñado para ofrecer una vida útil de 10 años, ampliando así la gama de variadores de OMRON para abarcar un abanico aún más amplio de aplicaciones.

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Este nuevo variador es ideal para fabricantes de maquinaria que enfrentan retos de control muy diferentes dentro de una misma máquina, desde un motion horizontal sencillo hasta el control de una carga pesada en un eje vertical. El R1 es compatible con aplicaciones como polipastos, transelevadores, prensas, bobinadoras, laminadoras, máquinas-herramienta, además de ventiladores, bombas y compresores.

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Para los clientes que ya utilizan el variador M1 de OMRON, el cambio al R1 no requiere ninguna formación adicional. Ambos productos comparten la misma estructura de parámetros, los nombres y funciones de los terminales y el direccionamiento de comunicación, utilizando el mismo entorno de programación, incluyendo Sysmac Studio y la personalización de Drive Programming.

El R1 está diseñado para reducir las paradas no planificadas y la lentitud en la puesta en marcha. Sus funciones de mantenimiento predictivo incluyen avisos sobre la vida útil de los IGBT, alertas sobre el flujo de aire de refrigeración y datos de trazabilidad, lo que permite anticipar problemas antes de que causen paradas en la producción.

Además, el R1 incorpora de serie la seguridad funcional STO SIL3 PLe, eliminando la necesidad de hardware de seguridad independiente. Está diseñado para soportar entornos industriales adversos y cuenta con conectividad Modbus RTU, así como las certificaciones CE, UL, cUL/CSA y RoHS2.