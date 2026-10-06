El grupo bancario cooperativo francés aspira a convertirse en un accionista estable y de largo plazo de la entidad española

El grupo cooperativo francés de servicios universales de banca y seguros BPCE ha cerrado la adquisición de una participación equivalente a aproximadamente el 7% del capital social de Banco Sabadell. La operación se ha estructurado a través de compras directas en el mercado y mediante el uso de diversos instrumentos financieros, calificándose como una inversión accionarial de carácter estrictamente «amistoso». Según ha informado la propia entidad española presidida por Josep Oliu mediante un comunicado oficial, el propósito fundamental de BPCE es «convertirse en un accionista estable y de largo plazo» dentro del accionariado de la firma bancaria.

Lee tambien: Marqués de Riscal unifica la gestión laboral en una plataforma

Esta toma de posición otorga a la corporación gala acceso directo a representación en el Consejo de Administración de Banco Sabadell. Al mismo tiempo, la transacción constituye el primer paso formal para «explorar una cooperación estratégica empresarial para poner las capacidades de BPCE a disposición de los clientes de Banco Sabadell y generar valor adicional de forma conjunta». De este modo, la entrada del grupo francés busca reforzar la trayectoria de la cuarta entidad financiera del mercado español, la cual cuenta con un volumen de activos totales situado en los 200.000 millones de euros.

Planes para elevar la participación por encima del 9,9% y representación institucional

La entidad francesa BPCE ha manifestado de manera explícita que «respalda plenamente la estrategia y los planes de crecimiento de Banco Sabadell». En el marco de esta apuesta corporativa, el grupo gala tiene la intención formulada de aumentar su presencia en el capital social por encima del umbral del 9,9%. Para materializar este incremento y consolidar su peso en la gobernanza, BPCE iniciará, «con el apoyo de la entidad española», los correspondientes trámites reglamentarios ante las autoridades supervisoras españolas y europeas competentes, paso previo indispensable para tramitar formalmente el nombramiento de un miembro en el Consejo de Administración.

Lee tambien: Javier Oliver presenta el Método NEXO: la formación que está revolucionando la forma de vender, negociar y crear oportunidades

En paralelo al ámbito accionarial, ambas entidades financieras han acordado «explorar oportunidades de negocio» en diversas áreas operativas clave. Las vías de colaboración identificadas abarcan la banca corporativa y de inversión, el leasing de bienes de equipo, el segmento del crédito al consumo y el desarrollo del negocio internacional de clientes. Las conversaciones bilaterales sobre estos ámbitos de actuación se prolongarán durante los próximos meses y se prevé que concluyan a comienzos del año 2027. Dichas negociaciones tendrán como meta central «identificar ámbitos en los que la cooperación pueda apoyar el desarrollo de Banco Sabadell en España y, al mismo tiempo, reforzar la presencia europea de BPCE».

Valoración de los ejecutivos y solidez financiera de ambas entidades

El consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, ha subrayado el impacto positivo del acuerdo para la Hoja de ruta de la firma: «Esta operación refuerza nuestra capacidad para seguir ejecutando nuestro plan estratégico y generar valor sostenible a largo plazo. La entrada de BPCE en nuestro capital nos aporta un socio con visión de largo plazo y una amplia experiencia, que creemos que puede complementar nuestras capacidades y ayudarnos a aprovechar con éxito las oportunidades que ofrece el mercado».

Por su parte, Nicolas Namias, CEO de BPCE, ha encuadrado la transacción dentro de la hoja de ruta corporativa de la entidad gala: «Encaja plenamente en el plan estratégico Visión 2030. Supone un paso adicional en la estrategia de crecimiento y diversificación de nuestra presencia en Europa y refleja nuestra confianza en el equipo directivo de Sabadell, en su estrategia y en su potencial de crecimiento a largo plazo. Compartimos la firme convicción de la importancia de estar profundamente arraigados en los territorios y mercados en los que operamos, al servicio de nuestros clientes y en apoyo de la economía real». Asimismo, Namias ha enfatizado que «la posición de liderazgo de Sabadell en España, combinada con la experiencia y las capacidades internacionales de Grupo BPCE, generan prometedoras oportunidades de cooperación y de creación de valor tanto para nuestros clientes como para la economía española».

BPCE, que pasa a actuar como accionista estratégico de Banco Sabadell, se posiciona como el segundo grupo bancario de Francia y el cuarto de la zona euro por volumen de fondos propios. Por su parte, Banco Sabadell mantiene la atención a un total de siete millones de clientes a través de una infraestructura comercial compuesta por 1.116 oficinas en el territorio español y un equipo profesional integrado por 13.850 empleados. En el plano financiero, la entidad española registró al cierre del primer semestre de 2026 un beneficio neto atribuido de 971 millones de euros.