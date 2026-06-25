Aviso previo al sorteo de la ONCE — jueves 25 de junio de 2026

Se comunica que el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) previsto para hoy, jueves 25 de junio de 2026, se celebra a lo largo del día; no obstante, a la hora de emisión de este aviso todavía no se han hecho públicos los números ganadores ni los detalles correspondientes. Se informa de forma institucional y administrativa que la presentación de resultados será difundida por los canales oficiales del operador una vez concluida la extracción y el recuento.

Con posterioridad al desarrollo del sorteo se podrán verificar, entre otros extremos, los siguientes elementos oficiales:

La combinación ganadora constituida por el número de cinco cifras y la serie asignada.

La posible existencia de números complementarios o terminaciones que puedan afectar a categorías de premio en los juegos vinculados.

La determinación de reintegros aplicables y su correspondencia con las apuestas validadas.

Las modalidades diarias del Cupón y otros juegos activos vinculados que sean objeto de extracción en la jornada.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recordará que, en la mecánica de la ONCE para el Cupón y modalidades afines, la extracción consiste en la determinación de un número de cinco cifras y una serie, que se asignan conforme a las bases reguladoras publicadas por la entidad operadora. Se establecerán las categorías de premio y los criterios de asignación atendiendo a la coincidencia íntegra del número y la serie, así como a las posibles categorías derivadas de terminaciones o modalidades específicas previstas en la normativa del juego.

Asimismo, se precisará que en la jornada pueden estar activas distintas variantes diarias del Cupón y juegos vinculados cuyo desarrollo y condiciones serán los especificados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Cualquier detalle técnico relativo a modalidades de apuesta, plazos de aceptación, validación de billetes y canales autorizados será remitido a las bases y documentos oficiales del operador.

Horario y seguimiento oficial

La extracción se realizará a lo largo del día según el calendario establecido por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recomienda que la comprobación de resultados y la consulta de listados oficiales se efectúe mediante los canales habilitados por el propio operador. La publicación de los números ganadores será realizada por la entidad responsable y podrá ser consultada en su sitio web oficial: https://www.juegosonce.es/. Se indica que cualquier comunicación posterior sobre incidencias, recurridos o aclaraciones vendrá igualmente de la fuente oficial.

Verificación de los premios

Los premios deberán ser verificados directamente en los puntos de información y en la documentación oficial publicada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se dispondrá de los listados definitivos una vez finalizada la extracción y completados los procesos de recuento y validación por parte del operador. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).