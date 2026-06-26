El IBEX 35 terminó la sesión del viernes 26 de junio de 2026 en 19.425,30 puntos, lo que supone una caída de 88,30 puntos (-0,45%). La jornada dejó una imagen de tendencia a la baja, con la renta variable española cediendo terreno tras un arranque más alto y un rango intradía relativamente amplio.

Según los datos de mercado consultados, el índice inició la sesión en 19.485,30 puntos, llegó a marcar un máximo de 19.512,70 y tocó un mínimo en 19.330,60. Con el cierre por debajo del de la sesión anterior (19.513,60), el selectivo volvió a mostrar sensibilidad a la evolución macroeconómica y al tono del mercado financiero europeo.

La fotografía del día es clara: el IBEX 35 intentó sostener el nivel en las primeras horas, pero acabó cediendo hacia el cierre, consolidando una dinámica de cautela. En términos editoriales, la bolsa española no perdió solo puntos: perdió impulso, y esa falta de tracción se reflejó en la dirección del precio durante buena parte del tramo final.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión se resolvió con el índice cerrando en 19.425,30, un nivel que confirma la debilidad frente al cierre previo de 19.513,60. La diferencia entre apertura y cierre —con la apertura en 19.485,30— evidencia que la fortaleza inicial no logró convertirse en una tendencia alcista duradera.

El rango del día, entre 19.512,70 y 19.330,60, muestra además que hubo negociación activa. Sin embargo, el mercado terminó decantándose por una salida ordenada del riesgo, en línea con una sesión dominada por la prudencia inversora.

Cierre: 19.425,30 puntos

19.425,30 puntos Variación: -88,30 puntos (-0,45%)

-88,30 puntos (-0,45%) Apertura: 19.485,30 puntos

19.485,30 puntos Mínimo intradía: 19.330,60 puntos

19.330,60 puntos Máximo intradía: 19.512,70 puntos

Fuente: datos de Yahoo Finance para el viernes 26 de junio de 2026.

Evolución de la semana

En la comparativa de las últimas cinco sesiones, el IBEX 35 dibuja un patrón de oscilaciones y recuperación intermitente. Tras varios movimientos en torno a la franja de los 19.400-19.500 puntos, el viernes dejó un cierre más bajo, cerrando el tramo semanal con tono correctivo.

Así se movió el índice:

2026-06-22: cierre 19.542,30 (apertura 19.363,10; máx 19.575,30; mín 19.338,10)

cierre 19.542,30 (apertura 19.363,10; máx 19.575,30; mín 19.338,10) 2026-06-23: cierre 19.476,50 (apertura 19.470,80; máx 19.547,00; mín 19.352,40)

cierre 19.476,50 (apertura 19.470,80; máx 19.547,00; mín 19.352,40) 2026-06-24: cierre 19.389,50 (apertura 19.476,90; máx 19.482,30; mín 19.314,50)

cierre 19.389,50 (apertura 19.476,90; máx 19.482,30; mín 19.314,50) 2026-06-25: cierre 19.513,60 (apertura 19.403,70; máx 19.549,30; mín 19.348,40)

cierre 19.513,60 (apertura 19.403,70; máx 19.549,30; mín 19.348,40) 2026-06-26: cierre 19.425,30 (apertura 19.485,30; máx 19.512,70; mín 19.330,60)

La lectura conjunta apunta a un mercado que reacciona, pero no termina de estabilizarse en positivo. El viernes refuerza esa interpretación: pese a la sesión con máximos cercanos a los niveles altos de la semana, la presión vendedora terminó imponiéndose.

Euríbor y mercados

Más allá de la foto bursátil, el foco de la semana en el mercado europeo continúa situado en la trayectoria de tipos de interés. En este contexto, el Euríbor funciona como termómetro financiero para miles de hogares y empresas con productos ligados a ese índice, aunque su impacto en la renta variable suele ser indirecto: a través del coste de financiación, el consumo y las expectativas sobre política monetaria.

De forma general, cuando el mercado anticipa cambios en el nivel o en la velocidad de bajada/subida de tipos, se reordenan las valoraciones en bolsa: los sectores más sensibles a la financiación —banca y valores vinculados al ciclo económico— tienden a moverse con mayor intensidad. Asimismo, la curva de tipos influye en la rentabilidad exigida por los inversores y, por tanto, en el atractivo relativo de las acciones frente a la renta fija.

En la sesión de hoy, el comportamiento del IBEX 35 —con una caída del -0,45%— encaja con una jornada donde la cautela vuelve a tomar protagonismo. El mercado, mientras espera señales más claras sobre el marco monetario, parece preferir la prudencia a la expansión del riesgo.

Fuente de datos: Yahoo Finance (viernes 26 de junio de 2026).

En definitiva, el IBEX 35 cierra la jornada con la mirada puesta en niveles que ha defendido y perdido a lo largo de la semana, y con un mensaje inequívoco: por ahora, la tendencia inmediata sigue siendo descendente.