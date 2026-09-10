Se ha celebrado la nueva edición del sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) correspondiente al jueves 10 de septiembre de 2026. Los datos del resultado han sido facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se consignan a continuación para su consulta pública.

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Se recuerda que la información procede de fuentes oficiales y que los ceutíes interesados podrán verificar los boletos en los puntos de venta autorizados de la ciudad y en la web oficial de JuegosONCE dentro del plazo establecido para el cobro.

Combinación y números premiados

Se informa de las combinaciones extraídas en el último sorteo de la jornada del jueves 10 de septiembre de 2026:

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Super 11: 01, 04, 18, 21, 29, 33, 37, 40, 41, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 63, 70, 74, 82, 84 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Triplex de la ONCE: 020 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Super 11

Se ha celebrado el sorteo Super 11 con la combinación indicada. Los premios deberán ser comprobados en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo para el canje de los billetes y cupones será de tres meses desde la fecha del sorteo, tal como se establece en la normativa vigente.

Triplex de la ONCE

Se ha celebrado el sorteo Triplex de la ONCE con el número señalado. Se recuerda que los titulares de boletos en Ceuta podrán presentar sus documentos para su comprobación y cobro en los canales oficiales habilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) dentro del plazo de tres meses.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se indica que el escrutinio oficial ha sido efectuado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las categorías de premios y sus condiciones se encuentran detalladas en los comunicados oficiales de la ONCE y en la normativa aplicada por dicha entidad. Para información pormenorizada se remite a la documentación publicada por la organización.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica de cada producto (Super 11 y Triplex) está definida por la ONCE y puede consultarse en sus materiales informativos. Se recuerda que existen modalidades de apuesta específicas para cada juego y que los costes de los boletos son los fijados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en cada emisión.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se dispone que el plazo para el cobro de los premios será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales aplicables se realizarán conforme a la normativa tributaria vigente; asimismo, se tendrá en cuenta el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria para la determinación de las retenciones aplicables.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos referidos se organizan por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el sistema español de juegos de azar coexisten operadores como la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la ONCE, cada uno con competencias y productos diferenciados. La periodicidad de estos sorteos responde al calendario oficial de la ONCE.

Verificación oficial

Se recomienda la verificación de los resultados únicamente en las fuentes oficiales. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para comprobaciones se puede consultar la página oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

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