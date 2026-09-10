Se hace pública, según datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el jueves 10 de septiembre de 2026. La información se publica con carácter informativo y se ha extraído de la comunicación oficial del organismo gestor.

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En Ceuta, los puntos de venta autorizados y las entidades colaboradoras aplicarán los mismos criterios administrativos y fiscales que en el resto del territorio nacional. Se recuerda a la ciudadanía ceutí que la verificación definitiva de premios y las condiciones de cobro figuran en la documentación oficial de SELAE.

Combinación ganadora: 03 · 06 · 14 · 33 · 36 · 47

Complementario: 32

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Reintegro: 8

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece la siguiente clasificación de categorías, definida por el número de aciertos:

1.ª categoría: 6 aciertos.

2.ª categoría: 5 aciertos + complementario.

3.ª categoría: 5 aciertos.

4.ª categoría: 4 aciertos.

5.ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número del reintegro.

Los importes asignados a cada categoría son los que determine SELAE en el escrutinio oficial y se podrán consultar en la fuente referida.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto exige la selección de 6 números entre el 1 y el 49 por apuesta. Los sorteos se celebran de lunes a viernes. El coste de la apuesta sencilla es de 1 euro por combinación. Existen modalidades con apuestas múltiples y sistemas que incrementan la cobertura de combinaciones; las modalidades y su coste se detallan en la normativa comercial de SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios de hasta 2.000 euros pueden ser cobrados directamente en puntos de venta autorizados. Los importes superiores deberán gestionarse a través de entidades colaboradoras o en las oficinas habilitadas por SELAE según los procedimientos vigentes. El plazo de caducidad para el cobro de boletos premiados es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo.

Se aplicarán las retenciones fiscales y obligaciones impositivas previstas por la normativa estatal; se recuerda la existencia del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria, que será de aplicación conforme a la regulación vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) organizan sorteos distintos con normativa propia. Los sorteos de Bonoloto se efectúan de forma semanal de lunes a viernes, con la posibilidad de consultar históricos y resoluciones en la plataforma oficial de SELAE.

Verificación oficial

La comprobación definitiva de billetes y la resolución de incidencias corresponde a SELAE. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

La única lista oficial válida es la que facilita la entidad gestora. Para consulta directa: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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