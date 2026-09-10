Se comunica, según datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el resultado de la nueva edición del sorteo de la Lotería Nacional celebrada el jueves 10 de septiembre de 2026. La información se publica con carácter informativo y con base en la comunicación oficial del organismo gestor.

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Se ofrece a continuación el resumen de los premios facilitados por la entidad organizadora. La gestión de otros sorteos corre a cargo de entidades distintas; por ejemplo, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) administra sorteos diferentes a los de la Lotería Nacional.

Combinación y números premiados — Lotería Nacional, jueves 10 de septiembre de 2026

Primer premio: 300000

300000 Reintegros (décimos): 1, 4, 5 (importe comunicado: 300)

Escrutinio y categorías de premios de Lotería Nacional

Se publica el escrutinio parcial conforme a la información remitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Del sorteo del jueves 10 de septiembre de 2026 se ha consignado como primer premio la cuantía indicada arriba. Las demás categorías sólo serán reflejadas en este resumen si figuran en la relación oficial comunicada por SELAE.

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Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Lotería Nacional se juega con billete dividido en décimos. Cada billete está identificado por un número de cinco cifras y por series. Se recuerda que, por norma, los sorteos de los jueves ofrecen habitualmente una dotación menor en comparación con los sorteos celebrados los sábados, que suelen incluir premios de mayor cuantía.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que los premios podrán ser cobrados conforme a los canales y plazos establecidos por la normativa de SELAE. El plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales, computados desde el día siguiente al del sorteo. Se aplicará la normativa fiscal vigente; se recuerda la existencia del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria y que las retenciones se practicarán según la normativa aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos de Lotería Nacional son gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se celebran con periodicidad semanal en días señalados, entre ellos jueves y sábados. Los resultados aquí publicados afectan a los participantes residentes en Ceuta en la misma medida que al resto del territorio nacional y deberán ser validados en los puntos oficiales autorizados.

Verificación oficial

La verificación de los premios debe realizarse exclusivamente con la información oficial facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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