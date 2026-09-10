La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición de La Primitiva celebrada el jueves 10 de septiembre de 2026. Los datos que se ofrecen a continuación proceden de las comunicaciones oficiales facilitadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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La información ha sido recogida según la remisión oficial del sorteo y se ofrece con fines informativos para la ciudadanía de Ceuta, que podrá verificar sus boletos conforme a los canales habilitados por el operador.

Combinación ganadora: 17, 26, 35, 44, 45, 48

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Número complementario: 3

Reintegro: 5

Joker: 3341852

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se informa que, según el escrutinio oficial, las categorías de premios se establecen de la siguiente manera:

Especial: 6 aciertos más reintegro.

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Primitiva se juega seleccionando 6 números del 1 al 49. Los sorteos se celebran los jueves y los sábados. El importe de la apuesta sencilla es de 1 euro. Existe la posibilidad de añadir la modalidad Joker, independiente de la apuesta principal, cuyo número ha sido facilitado en este sorteo.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deben ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y dentro del plazo legal de 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Los importes estarán sujetos a las retenciones y obligaciones fiscales vigentes; se aplicará el régimen de exención en la cuantía y condiciones establecidas por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Primitiva es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad de los sorteos (jueves y sábado) y las condiciones del juego son las que figuran en la normativa del operador. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona otros productos distintos y no está implicada en este sorteo.

Verificación oficial

La verificación final de premios corresponde exclusivamente a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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