Se informa, según la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), de la nueva edición del sorteo de EuroDreams celebrada el jueves 10 de septiembre de 2026. En el presente texto se recogen los datos oficiales facilitados por SELAE relativos a la combinación extraída en dicha fecha. La publicación se realiza con carácter informativo y con referencia estricta a la información suministrada por la entidad gestora.

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Combinación ganadora: 03, 06, 12, 24, 38, 40 — Número Sueño: 4

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se indica que la combinación ganadora facilitada por SELAE corresponde a los seis números extraídos y al Número Sueño señalado. Los premios se determinan en función del número de aciertos sobre la combinación base y del acierto del Número Sueño, conforme a las reglas oficiales del sorteo. El primer premio del juego está constituido por una renta de 20.000 euros al mes durante 30 años, tal y como figura en la información oficial.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que EuroDreams se juega eligiendo seis números entre el 1 y el 40 y un Número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos se celebran los lunes y los jueves. El precio de la apuesta sencilla se fija en 2,50 euros por apuesta. El premio mayor consiste en la citada renta mensual fijada para el primer premio. Las modalidades de apuesta y posibles variantes están determinadas por la normativa de SELAE y por la oferta comercial autorizada por la entidad.

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Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los importes premiados deberán ser cobrados conforme al procedimiento administrativo establecido por SELAE en oficinas y puntos de venta autorizados. Se recuerda que el plazo para la presentación y cobro de boletos premiados es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Asimismo, se indica que existen reglas de tributación aplicables a los premios, incluidas las exenciones y retenciones determinadas por la Agencia Tributaria; se hace referencia al umbral exento que figura en la normativa fiscal vigente sin que en este texto se detalle cuantía alguna.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo de EuroDreams está gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se integra en la oferta de juegos regulados de ámbito nacional. Para los residentes y jugadores en Ceuta, el resultado tiene la misma validez administrativa y las mismas exigencias de cobro y fiscalidad que en el resto del territorio nacional, debiendo tramitarse en las oficinas autorizadas o en los canales oficiales habilitados por SELAE.

Verificación oficial

La verificación de los resultados debe realizarse exclusivamente en las publicaciones y canales oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para consulta de la información oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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