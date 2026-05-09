La ONCE celebra este sábado 9 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos con el Sueldazo del Fin de Semana y el Super 11. Ambos juegos concentran la atención de miles de participantes que buscan comprobar sus números premiados al final del día.

El Sueldazo se celebra sábados y domingos a las 21:25 horas, con cierre de ventas el mismo día a las 20:55 horas, según la información de horarios de JuegosONCE. Además, el Super 11 celebra sorteos diarios a las 10:00, 12:00, 14:00, 17:00 y 21:15 horas.

Resultado del Sueldazo de la ONCE de hoy, sábado 9 de mayo de 2026

El número premiado del Sueldazo de la ONCE del sábado 9 de mayo de 2026 es:

Número: XXXXX

Serie: XXX

Premios adicionales:

Número: XXXXX | Serie: XXX

Número: XXXXX | Serie: XXX

Número: XXXXX | Serie: XXX

Número: XXXXX | Serie: XXX

* Resultado pendiente de publicación oficial.

Resultados del Super 11 de hoy, sábado 9 de mayo de 2026

El Super 11 ofrece varias oportunidades de premio en una misma jornada. En cada sorteo se extraen 20 números, y los jugadores optan a premios según la cantidad de aciertos y el tipo de apuesta realizada.

Super 11, sorteo 1

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Super 11, sorteo 2

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Super 11, sorteo 3

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Super 11, sorteo 4

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Super 11, sorteo 5

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

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* Resultados pendientes de publicación oficial.

Qué premios ofrece el Sueldazo

El Sueldazo del Fin de Semana es uno de los sorteos más reconocidos de la ONCE. Su premio principal combina una cantidad inicial con una paga mensual durante varios años. Para el sábado 9 de mayo, JuegosONCE anuncia el Sueldazo como un premio de 5.000 euros al mes y 300.000 euros al contado.

También existen premios adicionales y premios por terminaciones, lo que permite que más cupones puedan resultar agraciados.

Cómo jugar al Super 11

En el Super 11, el participante elige entre 5 y 11 números. Durante el sorteo se extraen 20 números y los premios dependen del número de aciertos y de la modalidad de apuesta seleccionada.

El juego se celebra todos los días, lo que lo convierte en uno de los productos con más frecuencia de sorteo dentro de la ONCE.

Dónde comprobar los resultados oficiales de la ONCE

Los resultados oficiales deben comprobarse siempre en JuegosONCE, en la app oficial o en puntos de venta autorizados. La única lista válida para cobrar premios es la publicada por la ONCE.