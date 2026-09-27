La policía judicial de Tánger ha emitido una orden de arresto internacional contra el alcalde de la ciudad, Mounir Limiuri, por presunto fraude electoral. Limiuri, quien fue jefe de campaña del candidato del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), ganador de las elecciones, habría partido hacia España por vía marítima, donde posteriormente se reunió con su familia.

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Las investigaciones judiciales y de seguridad en curso han resultado en la detención de cinco personas. Entre los detenidos se encuentra una persona sorprendida in fraganti con cientos de papeletas electorales dentro de un colegio electoral. Además, un hombre de 22 años fue arrestado en el barrio de Al-Jawhara, en el distrito de M’sannana, bajo sospecha de tener vínculos con el principal sospechoso. Su vehículo fue incautado por sospechas de haber sido utilizado para transportar las papeletas.

Otra de las personas detenidas trabaja en el sector educativo y aparentemente tiene conexiones con el círculo íntimo del alcalde de Tánger. La policía judicial ha iniciado procedimientos de confrontación entre varios de los detenidos, mientras que el fiscal ha ordenado la prórroga de la detención del principal sospechoso para continuar la investigación y esclarecer todas las circunstancias del caso.

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En total, la policía judicial ha detenido a tres personas, incluido el principal sospechoso y los responsables de dos colegios electorales, después de que una de ellas fuera sorprendida con cientos de papeletas electorales dentro de un colegio electoral. Posteriormente, una cuarta persona fue arrestada en el barrio de Al-Jawhara, y las investigaciones continúan para identificar a otras personas que puedan estar relacionadas con el incidente.

Se prevé que funcionarios electos de la ciudad de Tánger, algunos de los cuales ocupan cargos electos, sean interrogados en relación con este caso, según las mismas fuentes.