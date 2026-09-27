El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha manifestado su rechazo a las «ocurrencias» de los partidos Sumar y Podemos en el decreto de vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez planea aprobar. Turull ha enfatizado que Junts no apoyará medidas que penalicen a los pequeños propietarios y ha solicitado que la norma incluya incentivos fiscales tanto para estos como para los inquilinos.

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Turull ha afirmado que el Gobierno contará con el apoyo de Junts si el decreto busca frenar a los fondos buitre, pero ha advertido que no debe mezclarse con medidas que perjudiquen a los pequeños propietarios. Estas declaraciones las realizó durante su participación en el Alderdi Eguna, celebrado por el PNV en las campas de Foronda, Álava.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, está en negociaciones con el Gobierno para asegurar el apoyo necesario para la aprobación del decreto. Junts busca equilibrar su rechazo a los fondos buitre con medidas fiscales que beneficien a propietarios particulares e inquilinos, en un contexto de negociaciones complejas con hasta siete formaciones políticas.

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Turull ha criticado las propuestas de partidos más enfocados en las redes sociales, refiriéndose a Sumar y Podemos sin mencionarlos directamente. Ha instado a salir de la «trinchera ideológica» para beneficiar a la población y activar el mercado de alquiler de vivienda.

Finalmente, Turull ha insistido en que el decreto debe ser «corto y contundente» y centrarse exclusivamente en el problema de la vivienda, evitando la inclusión de medidas de diversa índole en un solo decreto. Ha subrayado la necesidad de un esfuerzo conjunto de todos los partidos para alcanzar un acuerdo equilibrado.