Cerca de 5.000 personas han sido evacuadas a refugios temporales en Bangkok debido a las inundaciones causadas por intensas lluvias que persisten desde hace varios días. Las autoridades han informado que más de 50.000 familias se han visto afectadas por la acumulación de agua en la capital tailandesa.

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La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) ha señalado que 4.900 personas han sido acogidas en centros habilitados para afectados, mientras que 52.000 hogares han resultado damnificados. En las últimas 48 horas, se han acumulado 300 milímetros de lluvia, equivalentes a unos 30 millones de metros cúbicos de agua.

Las autoridades han declarado el estado de desastre en los 50 distritos de la capital. Un total de 233 instalaciones, incluyendo centros de salud y educativos, han sido acondicionadas para asistir a las víctimas. Todas las escuelas dependientes de la BMA permanecerán cerradas el lunes para garantizar la seguridad de estudiantes y personal educativo.

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Bangkok y la región central de Tailandia continúan en alerta debido a un sistema de baja presión que avanza hacia el oeste del país. Se espera que este sistema se disipe el lunes al llegar a Birmania. Según el Departamento de Meteorología de Tailandia, se prevén lluvias continuas y tormentas en el 80 % de la región central.

La zona este de Bangkok ha sido la más afectada, con barrios céntricos como Ekkamai sufriendo anegamientos y cortes en vías principales como la carretera Petchaburi. Con una población de más de 15 millones en su área metropolitana, Bangkok es especialmente vulnerable a las inundaciones debido a su ubicación y la sobreexplotación de acuíferos subterráneos.