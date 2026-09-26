La representante permanente adjunta de Rusia ante la ONU, María Zabolotskaya, criticó este viernes en el Consejo de Seguridad la respuesta de la Unión Europea a la crisis migratoria en Ceuta. Según Zabolotskaya, esta situación refleja «la contradicción entre los enfoques adoptados por los estados europeos» respecto a la Convención sobre los Refugiados de 1951.

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Durante la sesión del Consejo celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU, Zabolotskaya se refirió a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, un documento clave para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Este instrumento incluye la primera definición legal del refugiado y el principio de «no devolución», que prohíbe expulsar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución o tortura.

Zabolotskaya destacó que, a pesar de conmemorarse este año el 75 aniversario de la convención, algunas de sus disposiciones siguen sin recibir suficiente atención por parte de la comunidad internacional. La representante rusa utilizó la reciente afluencia de migrantes irregulares a Ceuta como ejemplo de las contradicciones en las políticas europeas.

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En lugar de mostrar solidaridad, los líderes de 22 países de la UE firmaron una carta acusando a España de socavar la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión. Además, algunos países suspendieron el acuerdo de Schengen en sus relaciones, según Zabolotskaya. La representante también mencionó que «consignas populistas» desde varios sectores exigían deportaciones masivas.

La representante rusa subrayó que el principio de no devolución no ha sido popular en Europa, contribuyendo a que la ruta del Mediterráneo sea una de las más peligrosas. A pesar de una disminución del 30% en la llegada de migrantes a Europa este año, las muertes en el Mediterráneo han aumentado. Entre el 1 de enero y el 15 de septiembre, al menos 2.292 personas murieron o desaparecieron intentando cruzar hacia Europa, un 14% más que el año anterior, según la Organización Internacional para las Migraciones.