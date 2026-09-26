El presidente ruso, Vladimir Putin, ha negado que Moscú esté preparando una acción militar contra Europa, acusando a los gobiernos europeos de exagerar deliberadamente la amenaza rusa para justificar el aumento del gasto en defensa y el apoyo a Ucrania. Estas declaraciones se producen en medio de una nueva oleada de ataques ucranianos con drones contra territorio ruso, que según Moscú, ha dejado víctimas y daños en instalaciones industriales.

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Putin afirmó el viernes en San Petersburgo que «no nos estamos preparando para ningún tipo de combate con Europa» y que no existen motivos reales para un agravamiento de la situación. Rechazó las advertencias de varios países de la OTAN sobre el riesgo de acciones híbridas o militares de Rusia, y sostuvo que todas las propuestas para una eventual negociación con Ucrania siguen sobre la mesa, aunque serán evaluadas según los intereses rusos.

El Kremlin acusa a los gobiernos europeos de utilizar el temor a una agresión rusa para reforzar sus planes de defensa. Putin señaló que los dirigentes comunitarios intentan convencer a sus ciudadanos de prepararse para una guerra con Rusia y utilizan a Ucrania como instrumento para contener a Moscú.

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Mientras tanto, varios miembros de la Alianza Atlántica refuerzan sus planes de contingencia. Alemania prepara su red sanitaria para posibles escenarios con un elevado número de heridos, Polonia ha reforzado su frontera oriental y Lituania amplía la presencia de tropas aliadas.

En Rusia, las defensas antiaéreas aseguraron haber derribado 645 drones ucranianos durante una de las mayores oleadas registradas. Las autoridades informaron de daños en instalaciones industriales de Krasnodar y Rostov, con incendios y víctimas. En Krasnodar, dos empresas resultaron afectadas y se declararon varios incendios, mientras que en Rostov, una treintena de drones atacaron diferentes puntos, hiriendo a cinco personas.

Los ataques también afectaron a otras regiones de la parte europea de Rusia, Crimea y objetivos en los mares Negro y de Azov. La ofensiva sigue a otra gran oleada de drones durante las elecciones legislativas del pasado fin de semana, donde se interceptaron más de 1.600 aparatos y se confirmaron al menos tres fallecidos en la región de Moscú.