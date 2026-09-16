Pablo López acude hoy a ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo disco ‘El cuatro’ y la nueva temporada de ‘La Voz’

El cantautor malagueño conversa con Pablo Motos en Antena 3 sobre sus proyectos musicales, la gira ‘El niño del espacio’ y su regreso como coach al talent show

El programa ‘El Hormiguero‘ continúa la emisión de su temporada 21 consolidado como la opción preferida por los telespectadores en la franja del access prime time. En el marco de su oferta semanal, la música toma el protagonismo con la visita del cantautor Pablo López, quien regresa al plató del formato presentado por Pablo Motos para repasar los hitos de su actualidad profesional. Durante el encuentro, en el que se contempla la posibilidad de que protagonice una actuación en directo, el músico malagueño ofrecerá los pormenores de su próximo trabajo discográfico, titulado ‘El cuatro’, así como de su nueva gira de conciertos ‘El niño del espacio’.

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.@PabloLopezMusic está de estreno y esta noche viene a contarnos todos los detalles de su nuevo disco, 'El cuatro', y de su gira 'El niño del espacio' #PabloLópezEH pic.twitter.com/5FbVuLoHHx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 16, 2026

Su reaparición en el espacio de Antena 3 se produce escasos días antes de su vuelta a la televisión como coach de ‘La Voz’, cuya nueva edición se estrenará en la cadena el próximo viernes 18. Esta doble vertiente televisiva y musical reafirma la trayectoria del artista de Fuengirola, quien ha logrado compaginar una presencia continuada en la pantalla con el desarrollo de su producción artística.

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Trayectoria artística y regreso al ‘talent show’ de Antena 3

Nacido en Fuengirola (Málaga) en 1984, Pablo López inició su proyección pública tras su participación en ‘Operación Triunfo 2008’, concurso en el que alcanzó el segundo puesto en la gran final. Con anterioridad a su consolidación como solista, formó parte de la agrupación ‘Niño Raro’, además de haber ejercido la interpretación musical en establecimientos hoteleros de la Costa del Sol y como músico callejero durante su residencia en Londres.

Los nervios están, pero las ganas de cumplir un sueño pueden con todo. 🥹❤️

Se viene una edición MUY bonita. 🎤✨

🎙#LaVoz vuelve el 18 de septiembre en Antena 3 y podrás adelantarte a su emisión en atresplayer. pic.twitter.com/6IPbTCTC1T — La Voz (@LaVozAntena3) September 10, 2026

En 2013 comenzó su carrera en solitario con la publicación del álbum ‘Once historias y un piano’, trabajo que obtuvo la certificación de Disco de Oro en España e incluyó sencillos como ‘Vi’ y ‘La mejor noche de mi vida’. Dos años más tarde, en 2015, lanzó ‘El mundo y los amantes inocentes’, un disco que afianzó su trayectoria en el panorama nacional gracias a composiciones como ‘El mundo’ y ‘Tu enemigo’, interpretada junto a Juanes. De forma paralela a sus lanzamientos discográficos —que continuaron con ‘Camino, fuego y libertad’ en 2017 y ‘UNIKORNIO: Once millones de versos después de ti’—, López desempeñó labores como asesor y coach en diversas etapas de ‘La Voz’, espacio al que retornó en 2023 y en el que volverá a ocupar un sillón esta temporada.

Calendario de la gira ‘El niño del espacio’ y cierre semanal del programa

Junto a la presentación del álbum ‘El cuatro’, la agenda del músico contempla una serie de actuaciones en directo encuadradas en la gira ‘El niño del espacio’. Las fechas programadas abarcan los siguientes compromisos:

Viernes 18 de septiembre de 2026: Cáceres, Plaza de Toros.

Cáceres, Plaza de Toros. Viernes 25 de septiembre de 2026: Alcalá de Guadaíra, Festival El Patio, Explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra (entradas agotadas).

Alcalá de Guadaíra, Festival El Patio, Explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra (entradas agotadas). Sábado 26 de septiembre de 2026: Las Rozas, Centro Multiusos.

Las Rozas, Centro Multiusos. Viernes 30 de octubre de 2026: Fuerteventura, Palacio de Formación y Congresos.

Fuerteventura, Palacio de Formación y Congresos. Sábado 31 de octubre de 2026: Gran Canaria, Auditorio Alfredo Kraus.

Gran Canaria, Auditorio Alfredo Kraus. Sábado 5 de diciembre de 2026: Cádiz, Gran Teatro Falla.

Por otra parte, la oferta semanal de ‘El Hormiguero’ se completará este jueves con la presencia de Julio Iglesias Jr. El cantante acudirá al plató durante su estancia en España para abordar en una entrevista los aspectos más significativos de su trayectoria vital y profesional, permitiendo a la audiencia conocer el estado actual de su carrera artística internacional.