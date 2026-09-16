El conocido creador de contenido apareció de secreto sobre el escenario para integrarse en la coreografía del tema ‘Superestrella’, desatando el entusiasmo del público y la viralidad en redes sociales

El cuarto concierto de la artista Aitana en Madrid ofreció uno de los momentos más inesperados de su actual etapa sobre los escenarios. En pleno transcurso del espectáculo, el creador de contenido Plex apareció por sorpresa ante los miles de asistentes para acompañar a la cantante durante la interpretación de su tema Superestrella, asumiendo el rol de bailarín dentro del elenco del show.

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La irrupción del influente digital no pasó desapercibida para el público presente en la capital, convirtiéndose en uno de los puntos centrales de la velada. Vestido íntegramente de blanco, Plex se incorporó a la puesta en escena de la canción, compartiendo espacio con Aitana y ejecutando una coreografía coordinada que captó de inmediato la atención de los espectadores.

Una aparición mantenida en secreto hasta el directo

El factor sorpresa marcó el desarrollo de la actuación, ya que la presencia del creador se mantuvo en estricto secreto hasta el momento exacto en el que saltó a las tablas. La audiencia descubrió la colaboración de manera simultánea al inicio del número musical, lo que generó un notable impacto entre los asistentes a esta cuarta cita madrileña de la cantante.

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La elección del tema Superestrella, caracterizado por su ritmo dinámico y una puesta en escena de naturaleza festiva, facilitó la integración de Plex dentro del cuerpo de baile sin interferir en el desarrollo habitual del recital. Sobre el escenario, ambos mostraron una complicidad escénica que fue registrada por numerosos asistentes desde las gradas.

Repercusión en plataformas digitales

Lejos de su faceta habitual volcada en la producción de vídeos y contenidos digitales, el creador probó una disciplina artística diferente al ejercer de bailarín por una noche. En cuestión de pocos minutos, las grabaciones realizadas con los teléfonos móviles por parte de los seguidores comenzaron a difundirse de forma masiva en redes sociales.

Los clips en los que se aprecia a Plex ejecutando la coreografía junto a Aitana se convirtieron rápidamente en tendencia digital, destacando la peculiaridad de ver al popular creador de contenido integrado en un espectáculo musical de gran formato en la capital.