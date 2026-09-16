La expareja del cantante, Nuria Hidalgo, ha iniciado un proceso legal para elevar la pensión de 450 euros al señalar un desajuste con los ingresos del artista, en una petición respaldada por la Fiscalía para fijarla en 2.000 euros

El cantante Omar Montes se ha presentado en el Juzgado de Familia de Madrid con motivo de la revisión de la pensión de manutención de su hijo Omar Jr., nacido en 2012 fruto de su relación con Nuria Hidalgo. El procedimiento judicial se ha iniciado a instancia de su expareja, quien ha promovido esta acción legal al considerar que existe una desproporción entre la cuantía económica que percibe actualmente para la crianza del menor y el volumen de ingresos del intérprete de reguetón.

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Según lo publicado por la revista Semana, la pensión estipulada en este momento asciende a 450 euros mensuales. No obstante, Hidalgo considera que dicha cifra resulta escasa al ponerla en contraposición con los datos económicos expuestos por el artista en la sede judicial, donde consta la presentación de una última declaración de la renta en la que declaró casi dos millones de euros.

Citación judicial y pronunciamiento de la Fiscalía

Ante la solicitud formal de incremento presupuestario para la manutención del joven, que en la actualidad cuenta con 14 años de edad, el Juzgado de Familia de Madrid citó a ambas partes para prestar declaración. Durante el trámite en la sede judicial, el Ministerio Fiscal se ha mostrado conforme con la postura de la madre, coincidiendo en la oportunidad de revisar al alza la cuantía y solicitando formalmente que la pensión por manutención se fije en 2.000 euros mensuales.

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Omar Montes y Nuria Hidalgo acudieron a las instalaciones judiciales por separado. En el caso de Hidalgo, esta acudió acompañada por el hijo de ambos. Omar Jr. es el primogénito del artista y nació durante el noviazgo de la pareja, que se inició cuando ella tenía 17 años y se prolongó a lo largo de seis años.

Resolución pendiente en sede judicial

A la salida de las dependencias de los tribunales madrileños, las partes involucradas han quedado a la espera del dictamen definitivo. La resolución del litigio queda pendiente de la sentencia que el juez dicte en las próximas semanas, la cual determinará si se aprueba la cuantía solicitada o si se modifica el importe de la pensión.