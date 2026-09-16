Programación de televisión para Ceuta, miércoles 16 de septiembre de 2026: la franja 20:00–22:00 marca si la noche arranca con información o con entretenimiento.

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Opción A: empezar con noticias y deportes y dejar el entretenimiento para más tarde. Opción B: entrar por un concurso o un formato ligero y recurrir a los informativos de forma puntual.

Mira el inicio de cada cadena (desde las 20:00) y elige según lo que necesites esa primera hora: contexto o desconexión. A continuación, la parrilla por cadenas con programas y horarios.

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La 1

20:25 Aquí la tierra

Aquí la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 Noche decisiva en ‘El Túnel: avanza y gana’

Recomendado: arrancar con Telediario 2 (20:55) si priorizas información; Aquí la tierra (20:25) interesa a quienes siguen contenidos sobre territorio y medio ambiente. Para prime, La revuelta (21:45).

La 2

20:35 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:25 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:30 Cifras y letras

Cifras y letras 23:05 La Torre Eiffel, el sueño de un visionario

La Torre Eiffel, el sueño de un visionario 23:10 La Torre Eiffel, el sueño de un visionario

Recomendado: si buscas formato concurso, Trivial Pursuit (20:35) y la tanda continuada de Cifras y letras mantienen el mismo tono durante la noche.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 La Mesa de Cristina Pardo

Recomendado: Pasapalabra (20:00) para empezar con concurso; quien prefiera info antes del entretenimiento puede combinar Antena 3 Noticias 2 (21:00) y Deportes 2 (21:30).

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El Desmarque Cuatro

El Desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 Mel Gibson protagoniza ‘Blood Father’

Recomendado: Noticias Cuatro (20:00) para información rápida; Horizonte (21:10) ofrece un tramo temático antes del cine de madrugada.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El demarque Telecinco

El demarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates

First Dates 23:00 La isla de las tentaciones

Recomendado: quienes buscan entretenimiento ligero pueden empezar con ¡Allá tú! (20:00); para ordenar la noche antes del prime, Informativos Telecinco 21:00 (21:00).

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 Cara al show con Marc Giró

Recomendado: laSexta Noticias 20:00 (20:00) para quien priorice información; El Intermedio (21:30) si buscas crítica y entretenimiento en horario de máxima audiencia.

Qué elegir: una recomendación práctica

Si tu prioridad es estar informado, sigue el esquema informativo + deportes + prime: por ejemplo, Telediario 2 (20:55) en La 1 o Antena 3 Noticias 2 (21:00) en Antena 3, y luego el formato de entretenimiento que prefieras.

Si buscas desconexión desde el inicio, arranca con concursos o programas ligeros como Pasapalabra (20:00) o Trivial Pursuit (20:35) y reserva los informativos como apoyo puntual.

En Ceuta, planifica según el primer bloque: es la manera más práctica de encajar la televisión en la agenda local y mantener continuidad hasta el cierre.

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