Acompañados por la reina Sofía, los Monarcas españoles asisten a las exequias solemnes en la Catedral de Oslo junto a la familia real noruega y miembros de las principales casas reales europeas.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la reina Sofía, se han desplazado este miércoles 9 de septiembre hasta Oslo para asistir al funeral de Estado del rey Harald V de Noruega, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años de edad. La Casa del Rey confirmó oficialmente la presencia de los tres representantes de la Casa Real Española en las exequias celebradas en la Catedral de Oslo, un acontecimiento solemne que reúne a buena parte de las familias reales europeas apenas unos días después de que el hijo del difunto monarca, Haakon VIII, haya asumido la Corona tras más de tres décadas de reinado de su padre.

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Al igual que el resto de los miembros de las casas reales asistentes, Felipe VI y Doña Letizia han llegado al templo en autobús de ruta vestidos de riguroso luto y con semblante serio. Una vez iniciada la comitiva, los Reyes de España se han situado inmediatamente detrás del coche fúnebre que trasladaba los restos mortales del rey Harald V.

La asistencia del Monarca español a la capital noruega cuenta con un significado que trasciende los compromisos del protocolo institucional. La cita permite al Rey acompañar personalmente a la familia real noruega en un momento de duelo y reencontrarse con Haakon VIII, con quien mantiene una estrecha amistad iniciada durante sus etapas como príncipes herederos. Ambos compartieron encuentros y estancias en Noruega durante la década de los noventa, consolidando un vínculo personal mantenido en el tiempo que se estrechó en 2004, cuando Haakon y Mette-Marit eligieron a Don Felipe como uno de los padrinos de bautismo de su primera hija, Ingrid Alexandra. Aunque el entonces Príncipe de Asturias no pudo acudir al bautizo por la proximidad de su enlace con Doña Letizia, posteriormente asistió a su confirmación en 2019 y a los actos por su mayoría de edad en Oslo en 2022.

La relación entre Felipe VI y el nuevo monarca noruego ha quedado reflejada a lo largo de los años en acontecimientos deportivos y encuentros de carácter privado. Por su parte, la presencia en las exequias supone para la reina Sofía un compromiso de marcado valor personal debido a la relación que ha mantenido durante décadas con el rey Harald V y la reina Sonia de Noruega. El funeral de Estado ha dado comienzo a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo, con carácter previo al traslado del féretro a la fortaleza de Akershus, emplazamiento donde se ha llevado a cabo la ceremonia privada de sepultura.