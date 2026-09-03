El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la reciente crisis migratoria en Ceuta y detallar la batería de compromisos que asumirá el Ejecutivo. Durante su intervención, el jefe del Gobierno ha presentado una hoja de ruta centrada en reforzar la seguridad en la frontera, agilizar la respuesta estatal y garantizar el desarrollo de la ciudad autónoma mediante un paquete de inversiones estructurales.

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Las principales promesas y medidas anunciadas por el presidente se articulan en los siguientes puntos clave:

Inversión y refuerzo fronterizo: El Gobierno ha prometido la prolongación de los espigones de El Tarajal y Benzú, la instalación de un sistema permanente de contención marítima y la ampliación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil. Además, se desplegarán drones y cámaras térmicas, y se dotará a los agentes de nuevas embarcaciones y equipos subacuáticos.

El Gobierno ha prometido la prolongación de los espigones de El Tarajal y Benzú, la instalación de un sistema permanente de contención marítima y la ampliación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil. Además, se desplegarán drones y cámaras térmicas, y se dotará a los agentes de nuevas embarcaciones y equipos subacuáticos. Presencia permanente de organismos de la UE: Sánchez se ha comprometido a solicitar formalmente el despliegue permanente de Frontex en el puerto y el espigón de Ceuta, así como una misión específica de Europol para monitorizar los flujos de migración irregular en la zona.

Sánchez se ha comprometido a solicitar formalmente el despliegue permanente de Frontex en el puerto y el espigón de Ceuta, así como una misión específica de Europol para monitorizar los flujos de migración irregular en la zona. Agilización de la respuesta del Estado: El Ejecutivo planea ampliar los centros de acogida temporal y acelerar la tramitación de retornos y traslados para reducir la estancia de los migrantes en la ciudad. Paralelamente, se reforzarán los servicios de inteligencia para mejorar la preparación ante posibles «ataques híbridos».

El Ejecutivo planea ampliar los centros de acogida temporal y acelerar la tramitación de retornos y traslados para reducir la estancia de los migrantes en la ciudad. Paralelamente, se reforzarán los servicios de inteligencia para mejorar la preparación ante posibles «ataques híbridos». Garantías en la relación con Marruecos: El presidente ha asegurado que se revisarán los mecanismos de coordinación bilateral para establecer «garantías adicionales» que eviten la repetición de los incidentes, manteniendo al mismo tiempo un canal fluido en las relaciones de vecindad.

El presidente ha asegurado que se revisarán los mecanismos de coordinación bilateral para establecer «garantías adicionales» que eviten la repetición de los incidentes, manteniendo al mismo tiempo un canal fluido en las relaciones de vecindad. Ampliación presupuestaria: Sumado a un primer paquete de 309 millones de euros en ayudas aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, Sánchez ha prometido impulsar una ampliación del Plan Ceuta que inyectará «al menos otros 100 millones de euros» para asegurar el futuro económico y social de la ciudad.

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