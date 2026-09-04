Liverpool venció 2-0 a Ipswich en el único partido de la jornada 3 de la Premier League, disputado el viernes, 4 de septiembre de 2026.

Resultados de la jornada 3

Ipswich 0 – 2 Liverpool

Duelo destacado

En un encuentro con pocas ocasiones claras, Ipswich no logró frenar el empuje visitante. Liverpool controló el ritmo del juego y aprovechó sus oportunidades para cerrar el marcador en 0-2. La victoria suma tres puntos para el Liverpool y llega antes de su próximo compromiso de liga. Para Ipswich, el resultado supone un revés que el equipo deberá corregir en sus próximos partidos.

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