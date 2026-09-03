La portavoz de la formación catalana en el Congreso, Míriam Nogueras, acusa al presidente de mentir a la ciudadanía para proteger los intereses de Marruecos o de carecer de control sobre la seguridad nacional.

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MADRID. En una dura intervención durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno del Congreso, la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha asegurado este jueves que Pedro Sánchez ha quedado «inhabilitado para seguir gobernando» tras la crisis migratoria de Ceuta, independientemente del grado de conocimiento previo que tuviera el Ejecutivo sobre las alertas de la entrada masiva del 30 de julio.

Para la diputada catalana, la responsabilidad política del presidente se reduce a dos «únicos escenarios posibles», siendo ambos inaceptables para la continuidad del Gobierno central.

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Las dos vías de «inhabilitación» planteadas por Junts

Nogueras ha estructurado su réplica argumentando que cualquier postura de la Moncloa evidencia un fallo grave de gestión o de transparencia:

«Si conocía los avisos, miente a la gente para proteger a Marruecos; y si no los conocía, miente a la gente cuando dice que tiene el control de la seguridad nacional», ha espetado la portavoz de la formación independentista.

La dirigente de Junts ha arremetido contra la trayectoria en política exterior del presidente, señalando que comenzó su mandato «defendiendo un referéndum para el Sáhara» y lo concluye, «después de unos cuantos Pegasus, defendiendo los intereses del rey de Marruecos». En este sentido, ha calificado la actuación gubernamental como una muestra de «incapacidad de gestión que traspasa todas las líneas aceptables».

Rechazo a la regularización y exigencia de competencias

En el ámbito migratorio, Míriam Nogueras ha marcado distancias con las medidas aprobadas recientemente por el Ejecutivo, tildando la regularización de migrantes de decisión contradictoria respecto a las políticas que se aplican en la mayoría de Estados de la Unión Europea.

La portavoz ha enfatizado el impacto de estas decisiones en el ámbito autonómico, asegurando que en Cataluña «ya no caben más extranjeros» y advirtiendo de que el modelo de desarrollo que promueven los socialistas pondría en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar. Para concluir, ha reiterado la exigencia de que la Generalitat de Catalunya asuma de forma integral la totalidad de las competencias en materia de inmigración.