La Asamblea de Madrid afronta este jueves una de sus sesiones más convulsas de la legislatura. La crisis abierta en la Consejería de Educación, que comenzó con el cese de Emilio Viciana y el abandono de la Ley Universitaria, ha derivado en un auténtico terremoto político que ha alcanzado al grupo parlamentario popular. El pleno estará marcado por el regreso de Mercedes Zarzalejo, ahora como consejera, y por la necesidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de dar explicaciones ante una cascada de dimisiones y relevos que no parece tener fin.

Efecto dominó: Cese de altos cargos y renuncia de diputados

Lo que inicialmente parecía un cambio de rumbo en una consejería se ha transformado en una crisis de estructura. Al cese de Viciana y de dos directores generales se ha sumado en las últimas horas un movimiento inusual en las filas del PP: la renuncia al acta de tres diputados (Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón). Aunque el partido intenta enmarcar estos cambios en una reorganización natural, la salida simultánea de parlamentarios y del director artístico del Ballet Español de la Comunidad, Antonio Castillo Algarra, sugiere una fractura interna de mayor calado.

Mercedes Zarzalejo, que se dio a conocer por su duro interrogatorio a Begoña Gómez en la comisión de investigación de la Complutense, vuelve hoy al hemiciclo sentada en el banco azul. Sin embargo, su estreno será silencioso: el PP ha optado por retirar la única pregunta dirigida a su consejería, un movimiento táctico para evitar que la nueva titular tenga que dar explicaciones antes de haber tomado posesión efectiva de todos los expedientes de su departamento.

Sesión de control: Vivienda, publicidad y Cercanías

Pese al blindaje temporal de Zarzalejo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso no podrá eludir el debate. La oposición llega al pleno con el objetivo de fiscalizar no solo la crisis educativa, sino también la gestión de los recursos públicos. Manuela Bergerot (Más Madrid) centrará su ataque en el gasto destinado a publicidad institucional, mientras que Mar Espinar (PSOE) exigirá una rendición de cuentas global sobre el cumplimiento del programa de Gobierno.

Por su parte, Vox pondrá el foco en los criterios de adjudicación de la vivienda social, un tema sensible tras los recientes anuncios de política habitacional en la región. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, intentará desviar la atención hacia la gestión estatal cuestionando el estado de la red de Cercanías, un recurso habitual para contraatacar las críticas de la izquierda mediante la confrontación directa con el Gobierno central.

Un nuevo equipo para un escenario incierto

El pleno servirá también para formalizar la entrada de los nuevos diputados populares (Eva María Gallego, Irene Zamora y Paul Rubio), quienes asumen sus escaños en un momento de máxima exposición. Con la Ley Universitaria aparcada y el equipo de Educación totalmente renovado, el Gobierno de Ayuso busca en esta sesión parlamentaria proyectar una imagen de estabilidad que los hechos de la última semana han puesto seriamente en duda.