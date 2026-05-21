El líder del PP asume la «obligación» de cambiar el Gobierno, pero exige a los socios de la investidura que «muevan ficha» para que la iniciativa parlamentaria tenga éxito.

MADRID.– El escenario político nacional ha sufrido un importante vuelco este miércoles. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto formalmente la puerta a la presentación de una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El detonante de este giro estratégico ha sido la reciente imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, en el marco de la causa que investiga el rescate estatal a la aerolínea Plus Ultra.

Durante su intervención en un foro económico organizado por el diario Expansión, y en posteriores declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Feijóo ha asegurado que la situación judicial de Zapatero marca «un antes y un después en la democracia española» y que el PP tiene ahora «la obligación de hacer todo lo posible para que cambie el Gobierno».

Presión a los socios de la investidura

Pese al paso al frente, Feijóo ha enfriado la exigencia del líder de Vox, Santiago Abascal, quien el martes reclamó formalmente el registro inmediato de la moción. El presidente de los populares ha insistido en que la viabilidad de la iniciativa no depende de su formación, sino de los aliados parlamentarios que sostienen al Ejecutivo.

«Los mismos socios que sacaron al Partido Popular del Gobierno en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos, elevados a la enésima potencia, para dejar caer al Gobierno», ha aseverado Feijóo, calificando de «infantil» registrar una moción sin los apoyos amarrados, ya que solo serviría para «confirmar a Sánchez».

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, recordó que al bloque de la oposición le siguen faltando cuatro votos para alcanzar la mayoría absoluta necesaria, por lo que ha situado la responsabilidad de actuar directamente en el tejado de los socios de la izquierda y los nacionalistas.

El PP se aferra al calendario judicial

Fuentes de la dirección nacional del PP matizan que el partido no tiene prisa y que será Génova quien maneje los tiempos de forma estratégica. Desde las filas populares se apunta a que las próximas semanas serán judicialmente muy complejas para el entorno de la Moncloa, lo que incrementará la presión sobre el bloque de la investidura.