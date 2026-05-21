El severo golpe judicial al expresidente quiebra el relato ético de un progresismo que maduró al calor de la indignación ciudadana y que hoy asume el peso de la «realpolitik».

MADRID.– Quince años después de que las plazas de toda España se llenaran de ciudadanos exigiendo una regeneración democrática bajo el eco del 15-M, la izquierda española se enfrenta a su espejo más incómodo. La reciente imputación penal del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del ‘caso Plus Ultra’, ha provocado un auténtico terremoto político que va mucho más allá de las consecuencias judiciales. Este hito supone un punto de inflexión identitario para un espacio político progresista que había mitificado el legado social y los valores civiles de Zapatero, y que ahora se ve obligado a navegar en la incertidumbre ideológica y sin un rumbo claro.

La decisión de la Audiencia Nacional rompe la línea de flotación discursiva del Gobierno de coalición y de sus aliados parlamentarios. El despliegue de agentes policiales registrando dependencias vinculadas a un exjefe del Ejecutivo no solo deja una imagen demoledora para las siglas del PSOE, sino que resucita los peores fantasmas de la vulnerabilidad ética de la izquierda ante el poder.

El fin de la mitificación de un legado

El artículo de análisis pone de manifiesto cómo España ha cambiado radicalmente en la última década y media. La generación política que creció impugnando el bipartidismo y denunciando las dinámicas de la crisis de 2008 acabó encontrando en el «zapaterismo» una suerte de refugio o puente ideológico. Zapatero, con su agenda de derechos civiles, su talante dialogante y su posterior rol de mediador internacional, se había reconvertido en el gran tótem moral de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, sirviendo de pegamento emocional entre las diferentes almas del bloque progresista.

Sin embargo, el auto del juez José Luis Calama, que describe presuntas operativas de blanqueo, tráfico de influencias y flujos financieros opacos con ramificaciones internacionales, obliga a la izquierda a un durísimo ejercicio de realpolitik. La distancia entre el discurso elevado sobre la calidad democrática y la crudeza de la investigación judicial resulta hoy, para muchos, un abismo insalvable.

Desciere político y parálisis estratégica

La onda de choque de la imputación ha dejado al descubierto la profunda debilidad de las estructuras políticas que sustentan la actual legislatura. Las reacciones parlamentarias de las últimas horas evidencian un estado de desconcierto absoluto:

El dilema de los socios: Formaciones que hicieron de la bandera de la anticorrupción su principal motor fundacional asumen ahora con incomodidad la defensa de la presunción de inocencia del expresidente. Declaraciones como las del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, admitiendo el profundo impacto negativo del caso («Si esto es verdad, es una mierda»), constatan el desgaste moral que sufren los aliados del Ejecutivo.

Formaciones que hicieron de la bandera de la anticorrupción su principal motor fundacional asumen ahora con incomodidad la defensa de la presunción de inocencia del expresidente. Declaraciones como las del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, admitiendo el profundo impacto negativo del caso («Si esto es verdad, es una mierda»), constatan el desgaste moral que sufren los aliados del Ejecutivo. La encrucijada de Moncloa: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado filas otorgando su «todo el apoyo» a Zapatero, pero evitando profundizar en los detalles del auto para blindar la acción de su propio Consejo de Ministros. Mientras tanto, la oposición capitaliza el golpe judicial exigiendo un adelanto electoral que la Moncloa ya ha descartado, fijando el horizonte de los próximos comicios en 2027.

En definitiva, la crónica concluye que la caída en desgracia judicial de José Luis Rodríguez Zapatero desmantela el relato de superioridad moral sobre el que se edificó la respuesta ciudadana de hace quince años. La izquierda se enfrenta ahora al reto de sobrevivir políticamente a la pérdida de su mayor referente contemporáneo, en un tablero político donde la indignación del pasado ha dado paso al pragmatismo descarnado de la supervivencia institucional.