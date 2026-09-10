El Pleno de la Cámara Baja respalda la proposición de ley impulsada por Sumar para reparar una deuda histórica con las personas nacidas en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes.
Votación 30
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FIN DEL DIRECTO. Concluye la sesión plenaria.
Votación 29
Votación 28
Votación 27
Votación 26
Votación 25
▶ Punto 37 — Propuesta de la Comisión de Interior, de creación de una Subcomisión para la elaboración de un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente.
XII.- PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.
Interviene Paré Aregall, Josep (GS)
Interviene Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX)
Interviene Rivera Arias, Engracia (GSUMAR)
Interviene Cruset Domènech, Josep Maria (GJxCAT)
Interviene Alía Aguado, María Pilar (GP)
▶ Punto 36 — Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024, así como la Resolución adoptada por la Comisión.
XI.- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO.
Interviene Navarro Lacoba, Carmen (GP)
Interviene Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
Interviene Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX)
Interviene Gil de Reboleño Lastortres, Esther (GSUMAR)
Interviene Pisarello Prados, Gerardo (GSUMAR)
▶ Punto 35 — Informe acerca del cumplimiento del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2025, de conformidad con el artículo 31.1.2º del Reglamento.
X.- INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA CÁMARA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31.1.2º DEL REGLAMENTO.
Interviene Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Interviene Mercadal Baquero, Pepe (GS)
Interviene Sánchez García, José María (GVOX)
▶ Punto 34 — Acuerdo entre el Reino de España y Australia para la protección mutua de información clasificada de interés para la defensa, hecho en Bruselas el 12 de febrero de 2026.
▶ Punto 33 — Segundo Protocolo de Revisión del Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas y Protocolo Adicional, hechos en Albufeira el 30 de noviembre de 1998 entre el Reino de España y la República Portuguesa, relativo al régimen de caudales del río Guadiana en la sección de Pomarão, hecho en Madrid el 24 de febrero de 2026.
▶ Punto 32 — Acuerdo Internacional entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la designación de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo como Centro de Categoría 2 auspiciado por la UNESCO, hecho en París el 28 de enero de 2026.
IX.- DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
Interviene Quintana Carballo, Rosa (GP)
Interviene Recas Martín, Alda (GSUMAR)
Interviene Estrems Fayos, Etna (GR)
Interviene Calvo Gómez, Pilar (GJxCAT)
Interviene Fullaondo la Cruz, Marije (GEH Bildu)
Interviene Agirretxea Urresti, Joseba Andoni (GV (EAJ-PNV))
Interviene Rego Candamil, Néstor (GMx)
Interviene Valido García, Cristina (GMx)
Interviene Micó Micó, Àgueda (GMx)
Interviene Martín Rodríguez, Margarita (GS)
▶ Punto 31 — Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento de la profesión de biólogo y trabajador social como profesión sanitaria.
Interviene Aranda Vargas, Francisco (GS)
Interviene Sánchez García, José María (GVOX)
Interviene Santiago Romero, Enrique Fernando (GSUMAR)
Interviene Vallugera Balañà, Pilar (GR)
Interviene Pagès i Massó, Josep (GJxCAT)
Interviene Legarda Uriarte, Mikel (GV (EAJ-PNV))
Interviene Santana Perera, Noemí (GMx)
Interviene Rego Candamil, Néstor (GMx)
Interviene Catalán Higueras, Alberto (GMx)
Interviene Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP)
▶ Punto 30 — Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el cambio del modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
VIII.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
Interviene Rodríguez Palacios, Javier (GS)
Interviene Hernández Quero, Carlos (GVOX)
Interviene Pisarello Prados, Gerardo (GSUMAR)
Interviene Estrems Fayos, Etna (GR)
Interviene Madrenas i Mir, Marta (GJxCAT)
Interviene Matute García de Jalón, Oskar (GEH Bildu)
Interviene Vaquero Montero, Maribel (GV (EAJ-PNV))
Interviene Rego Candamil, Néstor (GMx)
Interviene Micó Micó, Àgueda (GMx)
Interviene Agüera Gago, Cristina (GP)
▶ Punto 29 — Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política en materia de vivienda del Gobierno.
Interviene Taboadela Álvarez, Obdulia (GS)
Interviene Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX)
▶ Punto 28 — Del Grupo Parlamentario VOX, sobre la estrategia que seguirá el Gobierno para revertir el empobrecimiento de los españoles.
VII.- MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
Interviene Ibáñez Hernando, Ángel (GP)
Interviene Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX)
Interviene Sierra Caballero, Francisco (GSUMAR)
Interviene Álvaro Vidal, Francesc-Marc (GR)
Interviene Cervera Pinart, Josep Maria (GJxCAT)
Interviene Legarda Uriarte, Mikel (GV (EAJ-PNV))
▶ Punto 27 — Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de transparencia.
Interviene Martínez Hierro, Lander (GSUMAR)
Interviene Álvaro Vidal, Francesc-Marc (GR)
Interviene Legarda Uriarte, Mikel (GV (EAJ-PNV))
Interviene Velarde Gómez, Martina (GMx)
Interviene Valido García, Cristina (GMx)
Interviene Catalán Higueras, Alberto (GMx)
Interviene Sánchez Díaz, María Carmen (GS)
Interviene Asarta Cuevas, Alberto (GVOX)
Interviene Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP)
🔴 [CEUTA·MELILLA] Punto 26 — Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para una respuesta de Estado ante la crisis de seguridad nacional en Ceuta y para garantizar el futuro de Ceuta y Melilla.
VI.- PROPOSICIONES NO DE LEY.
Votación 25
Interviene Rallo Lombarte, Artemi (GS)
Interviene Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX)
Interviene Andala Ubbi, Teslem (GSUMAR)
Interviene Álvaro Vidal, Francesc-Marc (GR)
Interviene Pagès i Massó, Josep (GJxCAT)
Interviene Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)
Interviene Velarde Gómez, Martina (GMx)
Interviene Rego Candamil, Néstor (GMx)
Interviene Micó Micó, Àgueda (GMx)
▶ Punto 25 — Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española.
V.- DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.