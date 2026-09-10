El megapuerto marroquí recibe las primeras grúas chinas de última generación y equipamiento eléctrico de vanguardia para competir por las rutas comerciales del Mediterráneo.

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El escenario del comercio marítimo y el tráfico de mercancías en el Mediterráneo occidental se prepara para una reordenación estratégica con la inminente puesta en marcha del complejo portuario Nador West Med. Ubicado en la bahía de Betoya, el nuevo enclave logístico marroquí proyecta iniciar las operaciones de su terminal Este en el último trimestre de 2026, posicionándose como un competidor directo para los puertos españoles de Algeciras y Valencia en la captación de transbordos internacionales.

Las primeras instalaciones de la terminal ya han comenzado a recibir equipamiento industrial de alta tecnología. Marsa Maroc y West Med Container Terminal —sociedad participada junto a TIL, filial del gigante naviero MSC— han recepcionado las tres primeras grúas de muelle Super Post-Panamax (STS) fabricadas por la firma china ZPMC. Estas estructuras gigantescas están diseñadas para operar en barcos portacontenedores de gran capacidad gracias a un calado de 18 metros y una línea de atraque de 1.520 metros en su primer módulo.

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A la maquinaria pesada de muelle se suma una apuesta firme por la sostenibilidad y la automatización en tierra. El proyecto ha adquirido 106 tractores de terminal 100% eléctricos suministrados por el fabricante Terberg, además de grúas de patio electrificadas. La implantación de estos vehículos con autonomía para múltiples turnos busca maximizar la eficiencia operativa durante las manobras de carga, descarga y apilamiento, reduciendo la huella de carbono y asegurando ritmos de trabajo continuificados para las grandes navieras.

El crecimiento del complejo abarcará distintas fases con la incorporación de nuevos actores globales. Para la terminal Oeste, la naviera CMA CGM ha anunciado un despliegue progresivo a partir de 2027 que contempla un muelle de 900 metros y una capacidad operativa proyectada de hasta 1,8 millones de TEU anuales. La entrada en servicio de Nador West Med obligará a las autoridades portuarias de la Península Ibérica a consolidar sus ventajas competitivas en un entorno de creciente rivalidad logística por el control de las grandes rutas transoceánicas.