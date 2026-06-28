Las selecciones de los ‘Bafana Bafana’ y ‘Les Rouges’ se enfrentan en el SoFi Stadium de Los Ángeles en un choque inédito por un billete hacia los octavos de final

La Copa Mundial de la FIFA 2026 afronta sus eliminatorias directas con un enfrentamiento que ha roto todos los pronósticos iniciales del torneo: Sudáfrica contra Canadá. El encuentro, correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final, reunirá sobre el terreno de juego a dos de las grandes revelaciones de la cita mundialista, que se disputa de manera conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México. Se trata de un cruce histórico para ambos combinados nacionales, puesto que, por primera vez en sus respectivas trayectorias futbolísticas, disputarán una ronda de eliminación directa en una cita de la Copa del Mundo. El escenario encargado de albergar este partido inédito será el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La selección de Sudáfrica afronta este trascendental partido con la moral reforzada tras certificar su acceso a las eliminatorias de la Copa del Mundo por medio de una victoria por un gol a cero (1-0) ante el combinado de Corea del Sur. Por su parte, la selección de Canadá, bajo el sobrenombre de ‘Les Rouges’, acude a la cita tras completar una fase de grupos solvente. El conjunto norteamericano buscará hacer valer su condición de localía sobre el territorio de Norteamérica, favorecido por su estatus de país coanfitrión de este campeonato mundial.

El choque de dieciseisavos de final entre Sudáfrica y Canadá se celebrará este domingo 28 de junio de 2026 en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium). El inicio del encuentro y el pitido inicial del colegiado están programados para las 21:00 horas, bajo el horario peninsular en España.

Los aficionados disponen de diferentes alternativas en España para seguir la agenda televisiva y la cobertura de este duelo eliminatorio, con opciones garantizadas tanto a través de la señal abierta como por medio de plataformas de suscripción y pago.

La retransmisión en directo por televisión abierta correrá a cargo de la corporación pública RTVE, que emitirá el partido en directo para todo el territorio nacional. Los espectadores podrán sintonizar el canal de La 1 o Teledeporte, quedando dicha elección sujeta a la asignación definitiva que se establezca en la parrilla del ente público. En el ámbito digital a través de la plataforma oficial RTVE Play.

Por otro lado, para los usuarios que opten por los servicios de televisión de pago, el partido de dieciseisavos de final estará de igual modo disponible dentro de la programación de los canales temáticos de Movistar Plus+ dedicados de forma específica al Mundial de la FIFA, así como por medio de los canales de la plataforma de streaming deportivo DAZN.