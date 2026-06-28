Domingo 28 de junio de 2026 en España con un tiempo marcado por contrastes regionales: mientras en el sur y buena parte del centro se impone el calor con cielos poco nubosos o con nubosidad variable, el norte y algunas áreas del litoral cantábrico mantienen más riesgo de chubascos. Así lo reflejan los datos municipales extraídos de los XML públicos de AEMET, con temperaturas que oscilan, en términos generales, entre mínimas cercanas a los 17-24 ºC y máximas que alcanzan los 37 ºC.

En el conjunto del país, el patrón del día combina vientos de componente oeste, norte o este según la región y probabilidades de lluvia que van desde el 0% en algunos puntos hasta el 100% donde el cielo aparece más cargado. A continuación, repasamos cómo llega la jornada a seis grandes zonas.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la jornada se presenta más húmeda. Bilbao registra máx 24°C y mín 19°C con cielo cubierto con lluvia, viento NO 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%. La referencia apunta a una mañana y/o tarde con precipitaciones persistentes, coherentes con el estado del cielo.

Por su parte, en Coruña, A las condiciones también son de mayor inestabilidad: máx 22°C y mín 17°C con cielo cubierto con lluvia escasa, viento N 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%. Aunque se trate de precipitaciones de menor intensidad, el porcentaje indica que el riesgo es alto durante el día.

Centro peninsular

El centro peninsular mezcla calor moderado y nubosidad con posibilidad de lluvia. En Madrid se esperan máx 32°C y mín 22°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento SO 10 km/h y probabilidad de lluvia 85%. Es decir, el ambiente será cálido, con episodios de precipitación que no se anuncian como generalizados, pero sí frecuentes.

En Zaragoza el día arranca también con temperaturas altas: máx 35°C y mín 22°C, bajo intervalos nubosos con lluvia, viento O 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%. En esta capital, la probabilidad alcanza el máximo, por lo que conviene tener en cuenta la presencia de lluvia a lo largo de la jornada.

Sur peninsular

El sur peninsular concentra el calor más notable y, en general, menor riesgo de lluvia. En Ceuta se prevén máx 28°C y mín 20°C con poco nuboso, viento O 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La imagen del día, por tanto, es estable y dominada por la claridad.

En Sevilla el ambiente será aún más cálido: máx 37°C y mín 21°C, con despejado, viento O 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Con cielos despejados y sin expectativa de precipitaciones, el protagonismo lo tendrá la temperatura y la ventilación suave.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo se mantiene una tendencia a cielos con nubes altas y, aunque no siempre, con algo de incertidumbre. En Barcelona los pronósticos apuntan a máx 33°C y mín 24°C, con nubes altas, viento SE 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. El día, de este modo, discurre sin señales de lluvia.

En València, en cambio, aparece un escenario de intervalos nubosos con lluvia escasa: máx 31°C y mín 21°C, viento E 15 km/h y probabilidad de lluvia 50%. Se trata de un riesgo intermedio: no se anticipa una jornada plenamente lluviosa, pero sí momentos en los que podrían darse precipitaciones débiles.

Islas Baleares

Las islas Baleares se caracterizan hoy por el predominio de cielo relativamente estable. En Palma se esperan máx 36°C y mín 21°C, con poco nuboso, viento SO 15 km/h y probabilidad de lluvia 5%. Con esos valores, la posibilidad de chubascos es muy baja y el calor será el elemento principal.

La combinación de temperaturas elevadas y baja probabilidad de lluvia invita a planificar actividades al aire libre, si bien el viento del suroeste puede influir en la sensación térmica.

Islas Canarias

En Canarias, el tiempo cambia con respecto a Baleares: no tanto por temperaturas máximas moderadas, sino por la presencia de nubosidad y el riesgo de lluvia variable. En Las Palmas de Gran Canaria figuran máx 24°C y mín 22°C, con cielo cubierto, viento N 25 km/h y probabilidad de lluvia 45%. La nubosidad es clara y el viento del norte es más marcado, lo que puede condicionar el ambiente.

Con un 45% de probabilidad, no se puede descartar alguna precipitación, aunque la información aportada no especifica que sea generalizada ni intensa.

Recomendaciones

Si te mueves por norte peninsular o alrededor de Zaragoza , ten a mano un paraguas o impermeable: los datos de AEMET reflejan probabilidades altas (100%) en Bilbao y Coruña, A, y también en Zaragoza.

o alrededor de , ten a mano un paraguas o impermeable: los datos de AEMET reflejan en Bilbao y Coruña, A, y también en Zaragoza. Para el centro , en especial Madrid , prevé lluvia escasa (prob. 85% ) y alterna planes al aire libre con opciones bajo techo.

, en especial , prevé (prob. ) y alterna planes al aire libre con opciones bajo techo. En el sur (Sevilla y Ceuta) y en Barcelona, el día es más estable: lluvia prevista 0%, con prioridad a la hidratación por las máximas.

En resumen, el domingo 28 de junio de 2026 ofrece un mosaico de cielos y precipitaciones: lluvia más probable en el norte y algunos puntos del centro, mientras que el sur y varios sectores del litoral mediterráneo se inclinan hacia la estabilidad. Un seguimiento de los avisos y predicciones locales de AEMET permitirá ajustar la planificación a medida que avance la jornada.