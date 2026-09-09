Este jueves, 10 de septiembre de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,1961 €/kWh. La jornada combina tramos muy competitivos con un tramo claramente caro, así que el objetivo del día es sencillo: aprovechar el horario barato y planificar el consumo para evitar el pico.

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Según los datos disponibles, la hora más barata es 14:00 a 15:00 con 0,0335 €/kWh. En el extremo opuesto, el máximo de la jornada aparece en 20:00 a 21:00 con 0,4049 €/kWh, un valor que conviene tener muy en el radar para ajustar hábitos domésticos.

Horas clave para ahorrar: compra energía en la franja barata y evita el pico

Si hoy puedes mover parte del consumo a horas de menor coste, tienes margen: la franja más económica es 14:00 a 17:00 con un precio de 0,0357 €/kWh (franja recomendada para concentrar lavadora, lavavajillas o cargas puntuales).

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La lectura es clara: la hora más barata es 14:00 – 15:00 (0,0335 €/kWh) y la hora a evitar es 20:00 – 21:00 (0,4049 €/kWh). En la práctica, intenta que los picos de uso eléctrico no coincidan con esa franja, especialmente si en esas horas sueles encender horno, acumular cargas o concentrar otros consumos intensivos.

Evolución por tramos del día: madrugada estable, mañana a la baja, tarde con el mejor precio y noche con el pico

Madrugada (00:00 – 05:00): el precio se mantiene en niveles relativamente contenidos, con valores alrededor de 0,18 €/kWh. Es un tramo en el que puede encajar consumo programado si ya lo tienes automatizado.

Mañana (06:00 – 12:00): se aprecia un cambio de ritmo. A partir de las 06:00 el precio sube con fuerza, y entre las 10:00 y las 12:00 se entra en la parte baja del día (especialmente en las horas centrales de la mañana), lo que anticipa una bajada hacia el bloque barato de la tarde.

Tarde (13:00 – 17:00): es el tramo más favorable. Tras un descenso desde mediodía, el precio cae con claridad hasta situarse en mínimos, con el mejor momento en 14:00 – 15:00 y manteniéndose muy ventajoso en el conjunto de 14:00 – 17:00.

Noche (18:00 – 23:59): el escenario se invierte. El precio sube a partir de las 18:00, alcanza el pico máximo entre 20:00 y 21:00, y aunque después corrige ligeramente, todavía se mantiene por encima de los niveles de la tarde. Si hoy tienes margen, intenta trasladar los consumos más “pesados” hacia la franja barata y deja para la noche solo lo imprescindible.

Precio de la luz por horas (€/kWh) — 10 de septiembre de 2026

00:00 – 01:00: 0,1865 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1835 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1861 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1868 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1859 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1938 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2287 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2784 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2945 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2035 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,1709 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1031 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0958 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0982 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0335 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0340 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0397 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0952 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2373 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3357 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,4049 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3875 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2835 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2599 €/kWh

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