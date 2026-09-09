El Ministerio para la Transición Ecológica sitúa el precio medio de la Gasolina 95 en Ceuta en 1,643 €/L este jueves, 10 de septiembre de 2026, tras analizar 10 estaciones.

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El estudio local señala un rango para la Gasolina 95 entre 1,629 y 1,649 €/L. Para la Gasolina 98 el promedio es 1,670 €/L y el Diésel A alcanza una media de 1,674 €/L (mín 1,659 – máx 1,679 €/L).

Las gasolineras más baratas

Gasolina 95

El precio mínimo registrado es 1,629 €/L en estaciones ON365; la franja baja incluye también puntos de CEPSA.

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ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,629 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,629 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,644 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,644 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,648 €/L

Gasolina 98

La media para 98 es 1,670 €/L; los precios más bajos localizados hoy aparecen en SHELL MUELLE DATO y dos ON365.

SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,648 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,659 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,659 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,678 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,678 €/L

Diésel

El Diésel A promedia 1,674 €/L; los mínimos del muestreo (1,659 €/L) los registran dos ON365.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,659 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,659 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,674 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,674 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,678 €/L

Las más caras

El máximo observado en la muestra para la Gasolina 95 es 1,649 €/L. En la parte alta aparecen estaciones MOEVE, DISA y SHELL.

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,649 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,648 €/L

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,648 €/L

Qué ahorro supone

Las diferencias de precio en Ceuta son pequeñas en términos absolutos, pero cuentan si repostas con frecuencia.

Para la Gasolina 95 la diferencia entre mínimo y máximo del muestreo es de 0,020 €/L; eso equivale a 1,00 € en un repostaje de 50 L. En Gasolina 98 la brecha observada llega a 0,030 €/L, es decir, 1,50 € en 50 L. En Diésel A la diferencia máxima del análisis es también de 0,020 €/L (1,00 € en 50 L).

Para conductores habituales o flotas locales, esos euros se acumulan; para desplazamientos puntuales dentro de Ceuta el impacto es menor.

Consejos prácticos

Compara antes de salir : pequeñas diferencias por litro pueden sumar si repostas con frecuencia.

: pequeñas diferencias por litro pueden sumar si repostas con frecuencia. Ajusta según tu consumo : en repostajes parciales el ahorro es proporcionalmente menor.

: en repostajes parciales el ahorro es proporcionalmente menor. Mira el tipo de combustible : el orden de precios cambia entre 95, 98 y diésel; no supongas que una estación es la más barata para todos los carburantes.

: el orden de precios cambia entre 95, 98 y diésel; no supongas que una estación es la más barata para todos los carburantes. Revisa la referencia: estos datos corresponden a Ceuta (jueves, 10 de septiembre de 2026) y proceden del Ministerio para la Transición Ecológica.

Dime qué repostes (95, 98 o diésel) y en qué zona de Ceuta te mueves y te propongo la combinación más práctica entre precio y recorrido.

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