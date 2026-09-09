La Armada española y la Marina Real marroquí participan en Túnez en un amplio despliegue naval multinacional centrado en la seguridad marítima, el rescate y la lucha contra el tráfico ilícito en el Mediterráneo.

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Las Fuerzas Armadas de España y Marruecos participan de forma conjunta en los ejercicios militares multinacionales ‘Phoenix Express 26’, una de las maniobras navales de mayor envergadura celebradas en el norte de África. El adiestramiento, organizado en esta edición por las autoridades defensivas de Túnez, cuenta con la dirección operativa de la Sexta Flota de la Armada de los Estados Unidos y reúne a unos 400 efectivos militares, analistas de inteligencia y observadores tácticos procedentes de trece países con intereses geoestratégicos en la cuenca mediterránea.

La nómina de naciones participantes en el despliegue incluye a potencias como Estados Unidos, Francia, Italia y Turquía, además de actores clave del norte del continente africano como Egipto, Marruecos y Túnez. La presencia combinada de las unidades navales españolas y marroquíes en este foro multinacional cobra especial relevancia para la seguridad en el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, al enmarcarse en los compromisos bilaterales y multilaterales orientados a reforzar la interoperabilidad, la transmisión de información operativa en tiempo real y la neutralización de amenazas comunes en las rutas marítimas internacionales.

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El programa de adiestramiento táctico abarca simulacros complejos de interceptación náutica e inspección de buques sospechosos en alta mar, operaciones dirigidas a combatir el tráfico ilegal de personas, el contrabando de mercancías y el crimen organizado transfronterizo. Asimismo, las dotaciones participantes ejercitan procedimientos unificados de búsqueda y salvamento marítimo, gestión de emergencias en el entorno naval y el empleo avanzado de tecnologías de última generación, con especial foco en el despliegue y control de vehículos de superficie no tripulados (drones marinos) para labores de vigilancia costera.

La consolidación del ejercicio ‘Phoenix Express’ reafirma el papel de la Sexta Flota estadounidense como elemento vertebrador de la estabilidad militar en la región del Mediterráneo. Tanto para España como para el resto de aliados atlánticos, la participación regular en estas maniobras resulta fundamental para perfeccionar las capacidades de respuesta rápida de las unidades fluviales y de superficie, asegurando un entorno marítimo coordinado ante hipotéticas crisis de seguridad o contingencias comunitarias en la frontera sur de Europa.