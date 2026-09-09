El IBEX 35 cerró el miércoles 9 de septiembre de 2026 en 19.695,30 puntos, con una caída de 301,80 puntos (-1,51%). La sesión registró presión vendedora que dejó al índice cerca del mínimo intradía.

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Arrancó en 19.794,60, tocó un máximo intradía de 19.838,30 y un mínimo intradía de 19.498,10, y finalmente cerró en 19.695,30. Frente al cierre de la sesión anterior (19.997,10), la negociación se inclinó claramente hacia el lado vendedor.

Cómo cerró el IBEX 35

La jornada mostró volatilidad y un deterioro progresivo desde el tramo medio hacia el cierre. Tras un repunte inicial no sostenido, el índice amplió su rango de cotización y perdió terreno en la recta final.

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En la última parte de la sesión la liquidez favoreció operaciones defensivas y eso se reflejó en la compresión del mercado alrededor de los niveles más bajos del día. El retroceso del 1,51% condiciona el ánimo para las próximas sesiones y refuerza la percepción de debilidad en el corto plazo.

Referencias de la sesión

Apertura: 19.794,60

19.794,60 Máximo intradía: 19.838,30

19.838,30 Mínimo intradía: 19.498,10

19.498,10 Cierre: 19.695,30

19.695,30 Variación: -301,80 puntos (-1,51%)

-301,80 puntos (-1,51%) Sesión anterior: 19.997,10

Fuente: Yahoo Finance (datos del IBEX 35 para el miércoles 9 de septiembre de 2026).

Evolución de la semana

En las cinco sesiones previas se observa un desplazamiento desde la cota psicológica de 20.000 puntos hacia niveles inferiores, que hoy se confirma con el cierre por debajo de ese umbral.

03/09: cierre 20.000,20 (subida respecto a un arranque que ya insinuaba tensión)

cierre 20.000,20 (subida respecto a un arranque que ya insinuaba tensión) 04/09: cierre 20.050,70, con máximos por encima de 20.000 pero sin consolidación definitiva

cierre 20.050,70, con máximos por encima de 20.000 pero sin consolidación definitiva 07/09: cierre 20.021,80, manteniendo niveles altos pero con señales de agotamiento

cierre 20.021,80, manteniendo niveles altos pero con señales de agotamiento 08/09: cierre 19.997,10, ya con pérdida clara del pulso

cierre 19.997,10, ya con pérdida clara del pulso 09/09: cierre 19.695,30, cierre bajista y mínimo intradía para la sesión

La pérdida sostenida de los 20.000 puntos funciona como termómetro: el mercado anticipa mayor cautela mientras no haya cambios en el tono macro o en las expectativas sobre los tipos.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo una referencia para el coste de financiación en España y, por extensión, para la sensibilidad de inversores y prestatarios en Ceuta. Hoy no se aportan valores concretos.

Si las expectativas sobre los tipos permanecen elevadas, suelen resentirse los valores con mayor dependencia de la financiación y las valoraciones que descuentan flujos a largo plazo. La sesión de hoy encaja con un mercado que ajusta posiciones ante la ausencia de catalizadores claros.

Con el cierre en 19.695,30 puntos y una variación de -1,51%, la sesión del miércoles 9 de septiembre cerró una semana que se aleja de los máximos cercanos a 20.000 puntos.

Fuente: Yahoo Finance.

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