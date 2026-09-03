El consejero delegado de Endesa, Gianni Armani, ha reafirmado el compromiso de la compañía con la Ciudad Autónoma de Ceuta durante una reunión con el presidente Juan Vivas.

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En su visita, Armani ha expresado su apoyo a la sociedad ceutí y ha aprovechado para conocer de primera mano la situación local, además de agradecer personalmente a los profesionales que trabajan en garantizar el suministro eléctrico de la ciudad.

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