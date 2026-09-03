El IBEX 35 cerró el jueves, 3 de septiembre de 2026 en 20.000,20 puntos, con una subida de 221,20 puntos (+1,12%), tras marcar ese mismo nivel como máximo intradía y registrar un mínimo en 19.797,90.

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La sesión arrancó en 19.817,40 y mostró un repunte decisivo en el tramo final, lo que permitió recuperar la cota de 20.000 puntos que había quedado bajo presión en cierres previos.

Cómo cerró el IBEX 35

El inicio fue comedido y la negociación ganó convicción hacia el cierre. El hecho de que el máximo intradía coincidiera con el nivel de cierre (20.000,20) sugiere que la demanda aprovechó los últimos minutos de la sesión para elevar precios.

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Frente al cierre anterior de 19.779,00 puntos, según datos de Yahoo Finance, la jornada confirma un giro al alza en el ánimo de los inversores.

Resumen numérico

Cierre: 20.000,20 puntos

20.000,20 puntos Variación: +221,20 puntos (+1,12%)

+221,20 puntos (+1,12%) Apertura: 19.817,40 puntos

19.817,40 puntos Máximo intradía: 20.000,20 puntos

20.000,20 puntos Mínimo intradía: 19.797,90 puntos

19.797,90 puntos Tendencia: al alza

Evolución de la semana

La serie de los últimos cinco cierres muestra alternancia entre rebotes y retrocesos que han dejado al índice en un rango estrecho antes del repunte del jueves.

28/08/2026: cierre en 20.041,90 puntos. Fue una jornada con impulso inicial, aunque sin consolidar plenamente por encima de esa referencia.

cierre en 20.041,90 puntos. Fue una jornada con impulso inicial, aunque sin consolidar plenamente por encima de esa referencia. 31/08/2026: cierre en 19.974,10 puntos. La mejora fue más limitada y el mercado ya mostraba señales de toma de beneficios.

cierre en 19.974,10 puntos. La mejora fue más limitada y el mercado ya mostraba señales de toma de beneficios. 01/09/2026: cierre en 19.824,00 puntos. Se acentuó el retroceso y el selectivo giró hacia un tono más defensivo.

cierre en 19.824,00 puntos. Se acentuó el retroceso y el selectivo giró hacia un tono más defensivo. 02/09/2026: cierre en 19.779,00 puntos. El suelo volvió a ponerse a prueba, con el índice manteniéndose cerca de niveles bajos.

cierre en 19.779,00 puntos. El suelo volvió a ponerse a prueba, con el índice manteniéndose cerca de niveles bajos. 03/09/2026: cierre en 20.000,20 puntos, con una subida clara y recuperación de la cota psicológica.

Tras dos sesiones por debajo de los ~19.830 puntos, el avance del jueves actúa como contrapeso y recuerda que la volatilidad persiste, pero que existen compras reactivas en soportes.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo relevante para el coste de las hipotecas variables en España; una subida sostenida encarecería cuotas, mientras que una estabilización aliviaría presiones sobre la demanda interna.

Los movimientos del índice reflejan, en parte, cómo los inversores incorporan expectativas sobre los tipos de interés y datos macro (inflación, empleo, actividad). Cualquier noticia sobre política monetaria suele provocar reacciones rápidas en la renta variable.

Cierre de sesión: el IBEX 35 terminó el jueves 3 de septiembre de 2026 en 20.000,20 puntos, con +1,12% y tendencia al alza, según datos de Yahoo Finance.

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