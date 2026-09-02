El jueves 3 de septiembre de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica sitúa la Gasolina 95 en Ceuta en 1.612 €/L de media tras analizar 10 estaciones (mín. 1.564 €/L — máx. 1.629 €/L).
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La Gasolina 98 promedia 1.653 €/L y el Diésel A marca 1.678 €/L (mín. 1.659 €/L, máx. 1.694 €/L), según los datos oficiales.
Si cargas un depósito de 50 litros, repostar en la estación más barata de Gasolina 95 (1.564 €/L) costaría 78,20 €; en la más cara (1.629 €/L) supondría 81,45 €, una diferencia de 3,25 € por llenado.
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Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- 1.564 €: CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta)
- 1.564 €: CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta)
- 1.609 €: ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta)
- 1.609 €: ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta)
- 1.628 €: SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta)
Gasolina 98
- 1.639 €: ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta)
- 1.639 €: ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta)
- 1.658 €: SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta)
- 1.658 €: SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta)
- 1.658 €: SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta)
Diésel
- 1.659 €: ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta)
- 1.659 €: ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta)
- 1.678 €: SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta)
- 1.678 €: SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta)
- 1.678 €: SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta)
Las más caras
El techo del día para la Gasolina 95 alcanza 1.629 €/L en las estaciones más caras del listado.
- 1.629 €: MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta)
- 1.628 €: DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta)
- 1.628 €: DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta)
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.
Consejos prácticos
- Compara por carburante: una estación económica en 95 no siempre lo es en 98 o diésel; ON365 aparece varias veces entre las opciones más baratas.
- Calcula el impacto real: la diferencia de 0,065 €/L (6,5 céntimos) entre mínimo y máximo en Gasolina 95 se traduce en 3,25 € por un depósito de 50 L.
- Planifica: si puedes elegir, repostar en la opción más barata del tipo de combustible que uses reduce el coste por trayecto; evita decisiones basadas solo en la cola.
- Verifica antes de salir: los precios cambian; consulta el listado vigente justo antes de repostar.
Si quieres, convierto estos datos en una lista rápida “por gasolinera” para que compares al instante según tu vehículo.