El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta ha acordado este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional para investigar los hechos ocurridos durante la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.

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La decisión permitirá a la Ciudad intervenir formalmente en el procedimiento judicial y defender sus intereses institucionales, así como los derechos de las personas afectadas por la crisis.

Según explica el Gobierno ceutí, los acontecimientos tuvieron un impacto directo sobre distintos bienes e intereses públicos de la Ciudad, especialmente sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la seguridad y la tranquilidad ciudadanas y el sistema de protección y tutela de los menores migrantes no acompañados.

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El Ejecutivo local subraya que el objetivo de esta personación es «defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta».

La actuación permitirá a la Ciudad participar en la causa y aportar los elementos que considere necesarios para determinar el alcance de los perjuicios ocasionados durante aquellos días. Asimismo, el Gobierno de Ceuta pretende que puedan valorarse adecuadamente los daños y perjuicios sufridos por la Administración y sus servicios públicos, así como las consecuencias que la situación tuvo sobre el funcionamiento ordinario de la ciudad.

La personación abre además la vía para que, si así lo determina la investigación judicial, se puedan exigir las responsabilidades penales y civiles que correspondan a los responsables de los hechos investigados.

La decisión se produce mientras la Audiencia Nacional continúa con las diligencias relacionadas con la entrada masiva de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a finales de julio.

Información publicada originalmente por TeleCeuta.