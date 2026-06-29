Martes, 30 de junio de 2026, con el precio medio de la luz en 0,1542 €/kWh y un patrón bastante claro: las horas más convenientes para mover los consumos grandes se concentran en la tarde, mientras que la noche eleva el coste hasta su punto más caro.

Según los datos de hoy, la hora más barata es 15:00 – 16:00 con 0,0983 €/kWh y la hora a evitar es 21:00 – 22:00, donde el precio marca el pico máximo del día: 0,2589 €/kWh. La franja más económica está cerca del umbral de los valores bajos, alrededor de 0,1 €/kWh, una señal útil para programar tareas domésticas.

Horas clave para ahorrar: tarde a favor y noche con cuidado

Hoy es un día para planificar: si puedes, concentra consumos como lavadora, lavavajillas o parte de la carga de electrodomésticos en la ventana más barata.

Hora más barata: 15:00 – 16:00 con 0,0983 €/kWh .

15:00 – 16:00 con . Franja más económica: tramos alrededor de 0,1 €/kWh (valores muy competitivos para desplazar consumo).

tramos alrededor de (valores muy competitivos para desplazar consumo). Hora más cara (ojo con ella): 21:00 – 22:00 con 0,2589 €/kWh.

La recomendación práctica es sencilla: evita programar los electrodomésticos intensivos justo en el horario del pico y, en su lugar, aprovéchate de la tarde. Con ello, es más fácil que el consumo “cotice” a precios más bajos, en vez de dispararse al final de la noche.

Cómo evoluciona el precio por tramos del día (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: arranca con precios moderados, moviéndose en torno a valores cercanos a 0,13 €/kWh durante las primeras horas. Es un tramo relativamente estable, aunque no es donde mejor encajan los consumos grandes si tienes flexibilidad.

Mañana: la mañana alterna máximos puntuales y descensos. Después de tramos más altos (por encima de 0,17-0,18 €/kWh), aparecen horas más asequibles alrededor de mediodía, pero sin llegar al nivel de la tarde.

Tarde: es el tramo más favorable. La segunda mitad del día cae hacia el entorno de los precios bajos: destaca especialmente 15:00 – 16:00 (0,0983 €/kWh) y sigue con valores cercanos que ayudan a aprovechar para la mayor parte de los consumos programables.

Noche: comienza con un repunte claro y culmina en el pico máximo de la jornada entre 21:00 – 22:00 (0,2589 €/kWh). Tras ese tramo, el precio vuelve a bajar, pero la noche ya no es el mejor momento para “meter” nuevos consumos intensivos.

Precio de la luz por horas (martes 30/06/2026)