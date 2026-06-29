Los resultados del sorteo de la Bonoloto del lunes 29 de junio de 2026 han sido difundidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La nueva edición del sorteo celebrada en la fecha indicada ha sido registrada y comunicada por el organismo oficial, cuyos datos constituyen la referencia administrativa para la verificación de boletos.

La combinación ganadora y los elementos complementarios que se facilitan a continuación se encuentran recogidos en el acta oficial del sorteo emitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación ganadora — Bonoloto (lunes 29 de junio de 2026)

11, 12, 21, 22, 42, 46

Complementario: 18

Reintegro: 9

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

En la Bonoloto se establecen las siguientes categorías de premio, determinadas por el número de aciertos frente a la combinación extraída:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos + número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia con el número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto requiere la selección de seis números entre el 1 y el 49. Según la normativa de explotación del juego, los sorteos se celebran de lunes a viernes. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por combinación. Se permite la realización de apuestas múltiples conforme a las opciones comercializadas por SELAE; la elección puede formularse en terminales oficiales o a través de los canales autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios de la Bonoloto pueden ser cobrados en los puntos de venta autorizados hasta el importe que legalmente se determine, y los importes superiores serán abonados mediante las entidades colaboradoras habilitadas por SELAE. El plazo de caducidad para reclamar los premios es de 90 días naturales a partir de la fecha del sorteo. Se aplicarán las retenciones y obligaciones fiscales vigentes; se estará a lo dispuesto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria respecto del umbral exento y las obligaciones de declaración.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión y comercialización de la Bonoloto corresponden a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros juegos son gestionados por entidades distintas, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La periodicidad indicada para la Bonoloto en la presente comunicación es diaria entre lunes y viernes, conforme a la programación difundida por el operador.

Verificación oficial

La verificación definitiva de los resultados y la única relación oficial de boletos premiados debe ser consultada en la fuente administrativa competente. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).