El precio de la luz para el miércoles 1 de julio de 2026 mantiene un tono de prudencia, con Semáforo Selectra AMARILLO 🟡. El precio medio del día se sitúa en 0,1416 €/kWh, con una parte de la jornada que invita a programar consumos y otra en la que conviene apretar el freno.
Según los datos de hoy, la hora más barata es 17-18 h ( 0,065 €/kWh) y la hora a evitar es 21-22 h ( 0,2563 €/kWh). Entre medias, la franja más económica se mueve alrededor de 0,07 €/kWh, una referencia útil para decidir cuándo poner lavadora, lavavajillas o cargas que puedas desplazar.
Horas clave para ahorrar: aprovecha 17-18 h y evita 21-22 h
La estrategia del día es clara: concentra el consumo flexible en las horas más favorables y recorta lo que no sea imprescindible cuando el precio se dispara. El dato más relevante es que entre 17-18 h aparece el mínimo de la jornada (0,065 €/kWh), lo que suele encajar especialmente bien con lavados y tareas del hogar programables.
En el lado contrario, el pico máximo llega en la franja 21-22 h con 0,2563 €/kWh. Si puedes, evita que el horno o equipos de alto consumo coincidan con esa ventana, y ajusta hábitos como cargas nocturnas o el uso intensivo de electrodomésticos.
Cómo evoluciona el precio por tramos: madrugada estable, mañana con oportunidades, tarde muy buena y noche más cara
Madrugada (00-08 h). Los precios se mantienen relativamente altos al inicio (por encima de 0,13 €/kWh en varias franjas) y descienden hacia el tramo final de la madrugada. En la práctica, es un periodo menos recomendable para mover consumos grandes si tienes alternativas más baratas más adelante.
Mañana (08-14 h). La mañana alterna momentos razonables con bajadas puntuales. Destaca que hacia 09-10 h aparece un precio notablemente inferior ( 0,0779 €/kWh), mientras que entre 10-14 h el coste sigue en niveles moderados, preparando el terreno para la mejora de la tarde.
Tarde (14-19 h). Es, sin duda, el tramo más atractivo. Desde 14-15 h el precio cae con fuerza y se mantiene en niveles muy bajos en el bloque central, especialmente en 15-18 h (donde se sitúa el mínimo en 17-18 h, 0,065 €/kWh). Es la franja ideal para programar consumos domésticos: lavadora, lavavajillas o tareas que no dependan de una hora exacta.
Noche (19-24 h). A partir de 19-20 h el precio sube y, desde 20-21 h, el coste se va a arriba hasta el pico de 21-22 h ( 0,2563 €/kWh). Después, la noche se relaja parcialmente, con precios que bajan en 22-24 h, aunque sin volver a los niveles de la tarde.
Precio de la luz por horas (01/07/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1699 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1704 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1565 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1445 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,138 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1428 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1627 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1676 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,1371 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,0779 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,1394 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,1372 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,1371 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,137 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0669 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0657 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,065 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,065 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,135 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,16 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,2188 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,2563 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,1861 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1629 €/kWh