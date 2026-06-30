El precio de la luz para el miércoles 1 de julio de 2026 mantiene un tono de prudencia, con Semáforo Selectra AMARILLO 🟡. El precio medio del día se sitúa en 0,1416 €/kWh, con una parte de la jornada que invita a programar consumos y otra en la que conviene apretar el freno.

Según los datos de hoy, la hora más barata es 17-18 h ( 0,065 €/kWh) y la hora a evitar es 21-22 h ( 0,2563 €/kWh). Entre medias, la franja más económica se mueve alrededor de 0,07 €/kWh, una referencia útil para decidir cuándo poner lavadora, lavavajillas o cargas que puedas desplazar.

Horas clave para ahorrar: aprovecha 17-18 h y evita 21-22 h

La estrategia del día es clara: concentra el consumo flexible en las horas más favorables y recorta lo que no sea imprescindible cuando el precio se dispara. El dato más relevante es que entre 17-18 h aparece el mínimo de la jornada (0,065 €/kWh), lo que suele encajar especialmente bien con lavados y tareas del hogar programables.

En el lado contrario, el pico máximo llega en la franja 21-22 h con 0,2563 €/kWh. Si puedes, evita que el horno o equipos de alto consumo coincidan con esa ventana, y ajusta hábitos como cargas nocturnas o el uso intensivo de electrodomésticos.

Cómo evoluciona el precio por tramos: madrugada estable, mañana con oportunidades, tarde muy buena y noche más cara

Madrugada (00-08 h). Los precios se mantienen relativamente altos al inicio (por encima de 0,13 €/kWh en varias franjas) y descienden hacia el tramo final de la madrugada. En la práctica, es un periodo menos recomendable para mover consumos grandes si tienes alternativas más baratas más adelante.

Mañana (08-14 h). La mañana alterna momentos razonables con bajadas puntuales. Destaca que hacia 09-10 h aparece un precio notablemente inferior ( 0,0779 €/kWh), mientras que entre 10-14 h el coste sigue en niveles moderados, preparando el terreno para la mejora de la tarde.

Tarde (14-19 h). Es, sin duda, el tramo más atractivo. Desde 14-15 h el precio cae con fuerza y se mantiene en niveles muy bajos en el bloque central, especialmente en 15-18 h (donde se sitúa el mínimo en 17-18 h, 0,065 €/kWh). Es la franja ideal para programar consumos domésticos: lavadora, lavavajillas o tareas que no dependan de una hora exacta.

Noche (19-24 h). A partir de 19-20 h el precio sube y, desde 20-21 h, el coste se va a arriba hasta el pico de 21-22 h ( 0,2563 €/kWh). Después, la noche se relaja parcialmente, con precios que bajan en 22-24 h, aunque sin volver a los niveles de la tarde.

Precio de la luz por horas (01/07/2026)