El viernes 25 de septiembre de 2026 el precio medio de la luz en España se sitúa en 0,2006 €/kWh, según el Semáforo de Selectra (título fuente: “Precio de la luz para hoy 25/09/2026 | Semáforo Selectra: AMARILLO”). La jornada deja claras oportunidades para ajustar el consumo doméstico en Ceuta: la energía se abarata de forma notable en la tarde y se encarece por la noche.

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El semáforo de la fuente marca un AMARILLO, con una pauta que ayuda a planificar: la hora más barata es 14:00 – 15:00 con 0,042 €/kWh, mientras que la hora a evitar es 20:00 – 21:00 con 0,391 €/kWh. En la práctica, esta diferencia puede notarse si se traslada el uso de electrodomésticos a las franjas favorables.

Horas clave para ahorrar con el precio de la luz el 25/09/2026

Para aprovechar el día, lo más relevante es concentrar consumos flexibles (como lavadora, lavavajillas o programar tareas que no dependan del momento) en el tramo más rentable y reducir el consumo cuando el precio sube.

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Hora más barata: 14:00 – 15:00 con 0,042 €/kWh .

con . Hora más cara: 20:00 – 21:00 con 0,391 €/kWh .

con . Franja más económica: 14:00 – 17:00 con 0,0579 €/kWh (según la fuente).

En una ciudad como Ceuta, donde el hogar suele concentrar tareas domésticas por la tarde y por la noche, el consejo práctico es claro: si puedes elegir hora, prioriza la tarde y evita los consumos “sin espera” en el tramo de mayor coste.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la madrugada a la noche

Madrugada (00:00 – 07:00): arranca con precios relativamente contenidos, con valores en torno a 0,17-0,20 €/kWh durante gran parte de la madrugada. Hacia el inicio de la mañana se nota el cambio, con el precio subiendo de forma progresiva.

Mañana (07:00 – 12:00): después de la subida inicial (con franjas por encima de 0,27 y 0,29 €/kWh), el precio comienza a bajar. En torno a 12:00 – 13:00 se registran los niveles más bajos del periodo de mañana, con 0,1245 €/kWh y 0,1069 €/kWh según los datos horarios.

Tarde (13:00 – 17:00): es el tramo más favorable. La energía se desploma en la franja 14:00 – 15:00 (0,042 €/kWh) y se mantiene baja durante la ventana más económica. Esto encaja especialmente con programar lavadoras, lavavajillas u otros consumos que se puedan “encadenar” sin afectar a la rutina.

Noche (17:00 – 24:00): tras el final de la franja barata, el precio sube y alcanza su máximo en 20:00 – 21:00 (0,391 €/kWh). Después, la tendencia se suaviza: el coste baja en las horas siguientes, aunque sin recuperar los niveles de la tarde. Para el hogar, este patrón sugiere evitar “picos” de consumo eléctrico justo en el tramo 20:00 – 21:00.

Precio de la luz por horas en España el viernes 25/09/2026

00:00 – 01:00: 0.195 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.197 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1753 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1758 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1753 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1783 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.2088 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2723 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2915 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.2112 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.2094 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1587 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.1245 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1069 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.042 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0481 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0837 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.1159 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.2532 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.3709 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.391 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.3509 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2488 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2294 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra (título fuente: “Precio de la luz para hoy 25/09/2026 | Semáforo Selectra: AMARILLO”), con precio medio y horas clave indicadas para el 25 de septiembre de 2026 y listado horario proporcionado.

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