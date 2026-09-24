Madrid Network y Barcelona Deep Tech Summit han organizado hoy en Madrid la jornada Tech The Chance!, un encuentro enfocado en el ámbito de las deep tech y su capacidad para impulsar la competitividad y la generación de negocio.

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La apertura institucional de la sesión ha sido realizada por Gema Sanz, directora de Relaciones Institucionales de Madrid Network, y Elena Vargas Fabián, directora del Segmento de Empresas de la Territorial Centro de Banco Sabadell. Ambas han instado a los líderes empresariales a cuestionarse constantemente y a la importancia de conectar diferentes ecosistemas sin competir entre ellos.

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Andrea Martos, cofundadora de Codon65® & Cambridge Biocapital, ha impartido una Keynote titulada "Big on Europe: How Deep Tech Rebuilds a Continent", donde ha discutido el papel de la deep tech en la reconstrucción del tejido económico europeo. Martos ha alertado sobre la pérdida de competitividad de la zona euro y ha subrayado la necesidad de actuar como un bloque para impulsar el mercado único europeo.

La jornada continuó con una mesa redonda moderada por Gema Sanz, donde se debatió cómo las tecnologías deep tech pueden ser un motor de transformación económica. Participaron Juan Baselga, Carlos Cosculluela, Miguel Ángel Llamas y Asier Rufino, quienes aportaron diferentes perspectivas sobre la innovación y la financiación en el sector.

Por último, Rufino destacó el venture building como un modelo estratégico para acelerar el crecimiento en el sector, afirmando que la inversión siempre conlleva riesgos y que el timing es fundamental.