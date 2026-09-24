Gasolina 95: 1,690 €/l de media en Ceuta; Gasolina 98: 1,720 €/l; Diésel A: 1,735 €/l. Datos del Ministerio para la Transición Ecológica (25/09/2026), con 10 estaciones analizadas.

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En Gasolina 95 el rango va de 1.674 €/l a 1.699 €/l (diferencia de 0,025 €/l). Para Gasolina 98 el mínimo registrado hoy es 1.698 €/l y el máximo 1.728 €/l (0,030 €/l). En Diésel A el rango es de 1.704 €/l a 1.749 €/l (0,045 €/l). Las estaciones con los precios más bajos aparecen, principalmente, en Avenida Martínez Catena, Avenida González Tablas y el entorno portuario (Muelle Alafau), según los datos del Ministerio.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.674 €

(Avenida Martínez Catena s/n – frente playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.674 €

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): ON365 (Muelle Alafau, s/n, Ceuta): 1.679 €

(Muelle Alafau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.679 €

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.698 €

Gasolina 98

SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.698 €

(Muelle Dato, 8, Ceuta): ON365 (Muelle Alafau, s/n, Ceuta): 1.709 €

(Muelle Alafau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.709 €

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.728 €

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.728 €

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.704 €

(Avenida Martínez Catena s/n – frente playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.704 €

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): ON365 (Muelle Alafau, s/n, Ceuta): 1.729 €

(Muelle Alafau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.729 €

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.748 €

Las más caras

Gasolina 95 : MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.699 €

: (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): Gasolina 95 : DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €

: (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): Gasolina 95: DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €

En el resto de categorías, la información de “más caras” no aparece detallada en los datos facilitados para hoy.

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Consejos

Comprueba el precio por tipo de combustible antes de repostar: el más barato en 95 puede no serlo en 98 o diésel.

Revisa la tarifa en la estación antes de salir hacia el puerto o la frontera; en trayectos cortos el desplazamiento puede anular el ahorro.

Si vas a cambiar de estación, valora tiempo y consumo adicional para que el ahorro por litro compense.

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