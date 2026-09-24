El IBEX 35 cerró el jueves, 24 de septiembre de 2026 en 19.573,40 puntos, con una variación de -58,80 puntos (-0,30%), según Yahoo Finance.

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El selectivo abrió en 19.514,20, tocó un máximo intradía de 19.724,10 y registró un mínimo de 19.492,60.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión del 24 de septiembre transcurrió con volatilidad contenida alrededor de los 19.500 puntos. Tras el arranque en 19.514,20, el índice llegó a 19.724,10 durante la jornada, pero acabó cediendo respecto al cierre previo de 19.632,20, con una caída neta de 58,80 puntos.

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La diferencia entre el máximo y el mínimo intradía —231,50 puntos, de 19.724,10 a 19.492,60— refleja oscilaciones entre compras de oportunidad y ventas de ajuste. Fuente: Yahoo Finance (datos del IBEX 35 para 24 de septiembre de 2026).

Evolución de la semana

La semana mostró alternancia entre subidas y descensos, con el balance semanal en negativo tras la sesión del jueves.

17 de septiembre de 2026 : cierre en 19.831,80 puntos.

: cierre en puntos. 18 de septiembre de 2026 : cierre en 19.513,80 puntos.

: cierre en puntos. 21 de septiembre de 2026 : cierre en 19.724,40 puntos.

: cierre en puntos. 23 de septiembre de 2026 : cierre en 19.632,20 puntos.

: cierre en puntos. 24 de septiembre de 2026: cierre en 19.573,40 puntos.

Para Ceuta, donde el comercio y los servicios dependen en parte del clima económico nacional, la dirección del mercado puede influir en las expectativas de consumo y en el coste de la financiación para empresas y hogares.

Euríbor y mercados

El Euríbor continúa siendo la referencia habitual para el coste de muchas hipotecas y para las decisiones de financiación en España.

En los datos facilitados no se incluyen cifras concretas del Euríbor para la jornada; por tanto, la relación entre la evolución de los tipos y la sesión del IBEX se limita a la influencia general que ejercen las expectativas sobre la política monetaria en los mercados.

En Ceuta, la referencia del Euríbor se consulta de forma habitual por hogares y profesionales del sector inmobiliario, ya que los cambios en el coste del dinero repercuten en la planificación financiera local.

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