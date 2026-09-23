Ceuta sigue la evolución del precio de la luz en España y, para el jueves 24 de septiembre de 2026, la jornada viene marcada por contrastes. Según el Semáforo de Selectra (AMARILLO), el precio medio del día se sitúa en 0,1943 €/kWh.

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La lectura práctica para los hogares es clara: aprovechar las franjas de menor coste y ajustar los consumos más flexibles. De acuerdo con la información facilitada, la hora más barata es 14:00 – 15:00 (0,0492 €/kWh), mientras que el pico más caro aparece en 20:00 – 21:00 (0,3892 €/kWh).

Horas clave para ahorrar: céntrate en el tramo más económico

Para reducir el impacto en la factura, el foco debe ponerse en las franjas con mejores precios. En esta jornada destacan:

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Hora más barata: 14:00 – 15:00 con 0,0492 €/kWh .

con . Hora más cara (ojo): 20:00 – 21:00 con 0,3892 €/kWh .

con . Franja más económica: 14:00 – 17:00 con 0,0638 €/kWh.

En términos de consumo doméstico, esta pauta encaja especialmente con tareas programables como lavadora y lavavajillas. También es una ventana útil para mover consumos que requieran continuidad (por ejemplo, parte del uso del horno), evitando concentrarlos en el tramo caro del final de la tarde.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la mañana al pico de la noche

Madrugada y primeras horas: los valores se mantienen relativamente estables en la noche y van ligeramente ajustándose hacia la madrugada. Desde las 00:00 hasta 05:00, los precios se sitúan en un rango cercano a ~0,189 €/kWh, con pequeñas variaciones entre tramos.

Mañana: el precio mejora hacia el mediodía. Tras una franja más elevada en torno a la mañana (por ejemplo, 08:00 – 09:00 y 07:00 – 08:00), se observa una bajada progresiva desde 10:00, con caídas que culminan en el entorno del mediodía.

Tarde: es el tramo más favorable para los hogares. De acuerdo con los datos horarios, la caída es especialmente notable a partir de 12:00 y, sobre todo, en el periodo 14:00 – 17:00, donde se concentra la franja más económica indicada para el día.

Noche: el coste vuelve a subir con fuerza en el final del día. El punto más caro se registra entre 20:00 y 21:00. Después, el precio baja en las horas posteriores (21:00-22:00, y ya más moderado hacia el cierre del día), pero conviene no relajar la programación justo en el pico.

Precio de la luz por horas (jueves 24/09/2026)

00:00 – 01:00: 0,189 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1887 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1875 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1872 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1848 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1865 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1948 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2212 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2569 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2034 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,1856 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1508 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,122 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1029 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0492 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0532 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0889 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1122 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2424 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3373 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3892 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3578 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2412 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2298 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra, “Precio de la luz para hoy 24/09/2026” (AMARILLO).

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